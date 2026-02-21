Live

Окупанти обстріляли Лозівський район: п’ятеро постраждалих

Події 20:06   21.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
П’ятеро людей постраждали через обстріл села Артільне Лозівського району, повідомили у Харківській облпрокуратурі.

“Прильоти” зафіксували близько 16:20. Попередньо, росіяни випустили по селу безпілотники типу “Герань-2”.

Обстріл Лозівського району 21 лютого

“Пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди”, – уточнили правоохоронці.

Обстріл Лозівського району 21 лютого

Три жінки та двоє чоловіків отримали гостру реакцію на стрес.

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)“, – додали у прокуратурі.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
