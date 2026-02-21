Окупанти обстріляли Лозівський район: п’ятеро постраждалих
П’ятеро людей постраждали через обстріл села Артільне Лозівського району, повідомили у Харківській облпрокуратурі.
“Прильоти” зафіксували близько 16:20. Попередньо, росіяни випустили по селу безпілотники типу “Герань-2”.
“Пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди”, – уточнили правоохоронці.
Три жінки та двоє чоловіків отримали гостру реакцію на стрес.
“За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)“, – додали у прокуратурі.
Читайте також: Ранковий удар по центру Чугуєва сьогодні: що відомо
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна; Теги: Лозовская громада, обстріл, приліт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Окупанти обстріляли Лозівський район: п’ятеро постраждалих», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2026 в 20:06;