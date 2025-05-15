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Сортировку мусора как в Швеции введут в громаде на Харьковщине – Зеленский

Общество 17:52   15.05.2025
Оксана Якушко
Сортировку мусора как в Швеции введут в громаде на Харьковщине – Зеленский Фото: Сергей Зеленский / Телеграм

Лозовская громада хочет перерабатывать почти 100% мусора и зарабатывать на этом.

«Лозовая – первая в Харьковской области и одна из немногих громад в Украине, кто будет внедрять шведскую разумную модель обращения с отходами. На днях перенимали опыт создания межмуниципалитетного кластера на практике в Швеции», — рассказал глава Лозовской городской территориальной громады Сергей Зеленский

Лозовщину представлял секретарь городского совета Юрий Кушнир. Он совместно с коллегами изучал, как работает ассоциация Gästrike Återvinnare в Евле, где система обращения с отходами объединяет 5 муниципалитетов.

«Их жителей научили сортировать мусор, помогающий перерабатывать 96% отходов, реализовывать их и получать биогаз, которым заправляют транспорт. Уже в июне ждем шведских коллег у себя, чтобы вместе решать проблему управления отходами на Лозовщине. Благодарны за предоставленную возможность Шведско-украинской программе «Усиление управления бытовыми отходами в Украине» (WM4U), финансируемой Sida и реализуемой Avfall Sverige и SALAR International», — рассказал Зеленский.

Лозовчане уже получили контейнеры и ожидают мусоровоз, а главное – профессионально внедренную систему, которой заинтересуются инвесторы.

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Автор: Оксана Якушко
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Сортировку мусора как в Швеции введут в громаде на Харьковщине – Зеленский
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15.05.2025, 17:52

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  • • Дата публикации материала: 15 мая 2025 в 17:52;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Лозовская громада хочет перерабатывать почти 100% мусора и зарабатывать на этом.".