Сортировку мусора как в Швеции введут в громаде на Харьковщине – Зеленский
Лозовская громада хочет перерабатывать почти 100% мусора и зарабатывать на этом.
«Лозовая – первая в Харьковской области и одна из немногих громад в Украине, кто будет внедрять шведскую разумную модель обращения с отходами. На днях перенимали опыт создания межмуниципалитетного кластера на практике в Швеции», — рассказал глава Лозовской городской территориальной громады Сергей Зеленский
Лозовщину представлял секретарь городского совета Юрий Кушнир. Он совместно с коллегами изучал, как работает ассоциация Gästrike Återvinnare в Евле, где система обращения с отходами объединяет 5 муниципалитетов.
«Их жителей научили сортировать мусор, помогающий перерабатывать 96% отходов, реализовывать их и получать биогаз, которым заправляют транспорт. Уже в июне ждем шведских коллег у себя, чтобы вместе решать проблему управления отходами на Лозовщине. Благодарны за предоставленную возможность Шведско-украинской программе «Усиление управления бытовыми отходами в Украине» (WM4U), финансируемой Sida и реализуемой Avfall Sverige и SALAR International», — рассказал Зеленский.
Лозовчане уже получили контейнеры и ожидают мусоровоз, а главное – профессионально внедренную систему, которой заинтересуются инвесторы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Лозовская громада, мусор, Сергей Зеленский, сортировка мусора, харьковщина, Швеция;
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2025 в 17:52;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Лозовская громада хочет перерабатывать почти 100% мусора и зарабатывать на этом.".