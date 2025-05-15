Сортировку мусора как в Швеции введут в громаде на Харьковщине – Зеленский

Лозовская громада хочет перерабатывать почти 100% мусора и зарабатывать на этом.

«Лозовая – первая в Харьковской области и одна из немногих громад в Украине, кто будет внедрять шведскую разумную модель обращения с отходами. На днях перенимали опыт создания межмуниципалитетного кластера на практике в Швеции», — рассказал глава Лозовской городской территориальной громады Сергей Зеленский

Лозовщину представлял секретарь городского совета Юрий Кушнир. Он совместно с коллегами изучал, как работает ассоциация Gästrike Återvinnare в Евле, где система обращения с отходами объединяет 5 муниципалитетов.

«Их жителей научили сортировать мусор, помогающий перерабатывать 96% отходов, реализовывать их и получать биогаз, которым заправляют транспорт. Уже в июне ждем шведских коллег у себя, чтобы вместе решать проблему управления отходами на Лозовщине. Благодарны за предоставленную возможность Шведско-украинской программе «Усиление управления бытовыми отходами в Украине» (WM4U), финансируемой Sida и реализуемой Avfall Sverige и SALAR International», — рассказал Зеленский.

Лозовчане уже получили контейнеры и ожидают мусоровоз, а главное – профессионально внедренную систему, которой заинтересуются инвесторы.