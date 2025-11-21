В Лозовской громаде без света 15 населенных пунктов из-за атаки РФ

Мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил, что в следствие российского обстрела в громаде начались проблемы с электроснабжением.

Он уточнил, что перебои со светом начались из-за атаки оккупантов на объекты критической инфраструктуры. В результате без электроснабжения остались 15 населенных пунктов громады.

«Будьте внимательны на дорогах – могут быть оборваны провода. Не подходите к ним и не трогайте. В случае опасности сразу звоните в экстренные службы», – написал городской голова.

Зеленский также добавил, что специалисты уже начались ликвидировать последствия атаки и работают над восстановлением электроснабжения.

Напомним, в ночь на 21 ноября по Харькову ударил дрон. Российский беспилотник «прилетел» по городу около 01:00. Мэр Игорь Терехов уточнил: под атакой оказался Слободской район. Вскоре городской голова добавил: специалисты установили, что тип БпЛА – «Гербера». Обошлось без пострадавших, написал Терехов.