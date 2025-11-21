У Лозівській громаді без світла 15 населених пунктів через атаку РФ
Мер Лозової Сергій Зеленський повідомив, що внаслідок російського обстрілу у громаді почалися проблеми з електропостачанням.
Він уточнив, що перебої зі світлом почалися через атаку окупантів на об’єкти критичної інфраструктури. В результаті без електропостачання залишилося 15 населених пунктів громади.
“Будьте уважні на дорогах — можуть бути обірвані дроти. Не підходьте до них і не чіпайте. У разі небезпеки одразу телефонуйте до екстрених служб“, – написав міський голова.
Зеленський також додав, що фахівці вже почали ліквідовувати наслідки атаки та працюють над відновленням електропостачання.
Нагадаємо, у ніч на 21 листопада по Харкову вдарив дрон. Російський безпілотник “прилетів” по місту близько 01:00. Мер Ігор Терехов уточнив: під атакою опинився Слобідський район. Незабаром міський голова додав: фахівці встановили, що тип БпЛА – Гербера. Обійшлося без постраждалих, написав Терехов.
Читайте також: Про 12 боїв на Харківщині повідомив Генштаб – де атакувала РФ
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна; Теги: Зеленський, Лозова, Лозовская громада, світло;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У Лозівській громаді без світла 15 населених пунктів через атаку РФ», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2025 в 09:25;