У Лозівській громаді без світла 15 населених пунктів через атаку РФ

Мер Лозової Сергій Зеленський повідомив, що внаслідок російського обстрілу у громаді почалися проблеми з електропостачанням.

Він уточнив, що перебої зі світлом почалися через атаку окупантів на об’єкти критичної інфраструктури. В результаті без електропостачання залишилося 15 населених пунктів громади.

“Будьте уважні на дорогах — можуть бути обірвані дроти. Не підходьте до них і не чіпайте. У разі небезпеки одразу телефонуйте до екстрених служб“, – написав міський голова.

Зеленський також додав, що фахівці вже почали ліквідовувати наслідки атаки та працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, у ніч на 21 листопада по Харкову вдарив дрон. Російський безпілотник “прилетів” по місту близько 01:00. Мер Ігор Терехов уточнив: під атакою опинився Слобідський район. Незабаром міський голова додав: фахівці встановили, що тип БпЛА – Гербера. Обійшлося без постраждалих, написав Терехов.