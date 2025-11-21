Live

У Лозівській громаді без світла 15 населених пунктів через атаку РФ

Події 09:25   21.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Лозівській громаді без світла 15 населених пунктів через атаку РФ Фото: АТ “Харківобленерго”

Мер Лозової Сергій Зеленський повідомив, що внаслідок російського обстрілу у громаді почалися проблеми з електропостачанням. 

Він уточнив, що перебої зі світлом почалися через атаку окупантів на об’єкти критичної інфраструктури. В результаті без електропостачання залишилося 15 населених пунктів громади.

Будьте уважні на дорогах — можуть бути обірвані дроти. Не підходьте до них і не чіпайте. У разі небезпеки одразу телефонуйте до екстрених служб“, – написав міський голова.

Зеленський також додав, що фахівці вже почали ліквідовувати наслідки атаки та працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, у ніч на 21 листопада по Харкову вдарив дрон. Російський безпілотник “прилетів” по місту близько 01:00. Мер Ігор Терехов уточнив: під атакою опинився Слобідський район. Незабаром міський голова додав: фахівці встановили, що тип БпЛА – Гербера. Обійшлося без постраждалих, написав Терехов.

Читайте також: Про 12 боїв на Харківщині повідомив Генштаб – де атакувала РФ

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
