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Тендер на коллекторов, взимающих долги за тепло, не согласовали на Харьковщине

Общество 21:35   13.03.2025
Оксана Якушко
Тендер на коллекторов, взимающих долги за тепло, не согласовали на Харьковщине Фото: depositphotos.com

ХОВА не согласовала тендер на услуги коллекторов в Лозовской ТГ.

Лозовская городская ТГ объявила два тендера по услугам коллекторских агентств, которые должны взимать долги с местного населения за неуплату коммунальных услуг. Долги местного населения за теплоснабжение составляют более 10 миллионов гривен.

«Во время военного положения взимать долги с местного населения таким путем – противоправно. Тендерные процедуры отменены из-за технических ошибок», — сообщил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 марта 2025 в 21:35;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА не согласовала тендер на услуги коллекторов в Лозовской ТГ.".