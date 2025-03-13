Тендер на коллекторов, взимающих долги за тепло, не согласовали на Харьковщине
Фото: depositphotos.com
ХОВА не согласовала тендер на услуги коллекторов в Лозовской ТГ.
Лозовская городская ТГ объявила два тендера по услугам коллекторских агентств, которые должны взимать долги с местного населения за неуплату коммунальных услуг. Долги местного населения за теплоснабжение составляют более 10 миллионов гривен.
«Во время военного положения взимать долги с местного населения таким путем – противоправно. Тендерные процедуры отменены из-за технических ошибок», — сообщил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: коллекторы, Лозовская громада, тендер, хова;
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2025 в 21:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА не согласовала тендер на услуги коллекторов в Лозовской ТГ.".