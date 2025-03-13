Тендер на коллекторов, взимающих долги за тепло, не согласовали на Харьковщине

ХОВА не согласовала тендер на услуги коллекторов в Лозовской ТГ.

Лозовская городская ТГ объявила два тендера по услугам коллекторских агентств, которые должны взимать долги с местного населения за неуплату коммунальных услуг. Долги местного населения за теплоснабжение составляют более 10 миллионов гривен.

«Во время военного положения взимать долги с местного населения таким путем – противоправно. Тендерные процедуры отменены из-за технических ошибок», — сообщил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.