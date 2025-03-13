Взрывы в Харькове слышат жители города, Терехов подтвердил удар «Шахеда»

Серию взрывов слышали жители Харькова.

«Предварительно удар «Шахедом» произошел в Ново-Баварском районе. Информация уточняется. Находитесь в укрытиях, потому что на город еще летят враждебные беспилотники», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.