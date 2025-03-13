Взрывы в Харькове слышат жители города, Терехов подтвердил удар «Шахеда»
Серию взрывов слышали жители Харькова.
«Предварительно удар «Шахедом» произошел в Ново-Баварском районе. Информация уточняется. Находитесь в укрытиях, потому что на город еще летят враждебные беспилотники», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Читайте также: РФ согласна прекратить огонь в Украине, но есть нюансы – Путин
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: БПЛА, взрыв, дрон, Игорь Терехов, новости Харькова, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Взрывы в Харькове слышат жители города, Терехов подтвердил удар «Шахеда»»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 марта 2025 в 20:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Серию взрывов слышали жители Харькова.".