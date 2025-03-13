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Взрывы в Харькове слышат жители города, Терехов подтвердил удар «Шахеда»

Происшествия 20:43   13.03.2025
Оксана Якушко
Взрывы в Харькове слышат жители города, Терехов подтвердил удар «Шахеда»

Серию взрывов слышали жители Харькова.

«Предварительно удар «Шахедом» произошел в Ново-Баварском районе. Информация уточняется. Находитесь в укрытиях, потому что на город еще летят враждебные беспилотники», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 марта 2025 в 20:43;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Серию взрывов слышали жители Харькова.".