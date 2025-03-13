РФ согласна прекратить огонь в Украине, но есть нюансы – Путин
РФ согласна с предложениями прекратить боевые действия, но они должны привести к долгосрочному миру, заявил диктатор РФ Владимир Путин.
ТАСС передает, что РФ за перемирие, но есть нюансы, включая Курскую областью. Украине выгодно добиться перемирия на 30 суток на фоне того, что все ее военные в Курской области заблокированы, отметил глава РФ.
Путин назвал пока непонятными вопросы контроля и верификации в случае прекращения огня. Он считает очень сложными вопросы контроля за нарушением прекращения огня на 2 тыс. км линии соприкосновения с Украиной.
Путин заявил, что может созвониться с Трампом, обсудить идею перемирия. «Идея перемирия правильная, но есть вопросы, которые надо обсудить, в том числе с США», — заявил Путин.
РФ будет договариваться о следующих шагах по прекращению конфликта и выходу на приемлемые договоренности исходя из ситуации «на земле», подчеркнул Путин.
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- Категории: Мир, Политика; Теги: Владимир Путин, война, прекращение огня, рф, сша, Украина;
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2025 в 18:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "РФ согласна с предложениями прекратить боевые действия, но они должны привести к долгосрочному миру, заявил диктатор РФ Владимир Путин. ".