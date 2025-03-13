РФ згодна припинити вогонь в Україні, але є нюанси – Путін
РФ погоджується з пропозиціями припинити бойові дії, але вони мають призвести до довгострокового миру, заявив диктатор РФ Володимир Путін.
ТАРС передає, що РФ за перемир’я, але є нюанси, включаючи Курську область. Україні вигідно досягти перемир’я на 30 діб на тлі того, що всі її військові в Курській області заблоковані, зазначив глава РФ.
Путін назвав поки що незрозумілими питання контролю та верифікації у разі припинення вогню. Він вважає дуже складними питання контролю за порушенням припинення вогню на 2 тис. км лінії зіткнення з Україною.
Путін заявив, що може зателефонувати Трампу, обговорити ідею перемир’я. «Ідея перемир’я правильна, але є питання, які треба обговорити, зокрема зі США», – заявив Путін.
РФ домовлятиметься про наступні кроки щодо припинення конфлікту та виходу, виходячи із ситуації “на землі”, підкреслив Путін.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2025 в 18:13;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "РФ погоджується з пропозиціями припинити бойові дії, але вони мають призвести до довгострокового миру, заявив диктатор РФ Володимир Путін. ".