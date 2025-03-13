Сильний вітер буде в Харкові й області в п’ятницю. Коли чекати похолодання
Фото: Василь Голосний
Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 14 березня.
«14 березня по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.
Тим часом синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що до України йде похолодання. За її прогнозом, воно прийде з 16 березня.
«Оце рожевеньке на прогностичній карті опадів – сніг, мокрий сніг. Синє – дощ. Карта – прогноз на неділю, 16-те березня. Використайте завтрашній день гарно, бо вже підуть дощі, можливий мокрий сніг і похолодання», – зазначили Діденко.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2025 в 13:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 14 березня.".