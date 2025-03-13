Сильний вітер буде в Харкові й області в п’ятницю. Коли чекати похолодання

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 14 березня.

«14 березня по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Тим часом синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що до України йде похолодання. За її прогнозом, воно прийде з 16 березня.

«Оце рожевеньке на прогностичній карті опадів – сніг, мокрий сніг. Синє – дощ. Карта – прогноз на неділю, 16-те березня. Використайте завтрашній день гарно, бо вже підуть дощі, можливий мокрий сніг і похолодання», – зазначили Діденко.