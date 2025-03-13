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Сильний вітер буде в Харкові й області в п’ятницю. Коли чекати похолодання

Суспільство 13:44   13.03.2025
Вікторія Яковенко
Сильний вітер буде в Харкові й області в п’ятницю. Коли чекати похолодання Фото: Василь Голосний

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 14 березня.

«14 березня по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

Тим часом синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що до України йде похолодання. За її прогнозом, воно прийде з 16 березня.

«Оце рожевеньке на прогностичній карті опадів – сніг, мокрий сніг. Синє – дощ. Карта – прогноз на неділю, 16-те березня. Використайте завтрашній день гарно, бо вже підуть дощі, можливий мокрий сніг і похолодання», – зазначили Діденко.

идет похолодание в Украину
Фото: Наталка Діденко

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2025 в 13:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 14 березня.".