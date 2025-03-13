Сильный ветер будет в Харькове и области в пятницу. Когда ждать похолодания
Фото: Василий Голосный
Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 14 марта.
«14 марта по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.
Тем временем синоптик Наталья Диденко сообщает, что в Украину идет похолодание. По ее прогнозу, оно придет с 16 марта.
«Это розовое на прогностической карте осадков — снег, мокрый снег. Синее – дождь. Карта — прогноз на воскресенье, 16 марта. Используйте завтрашний день хорошо, потому что уже пойдут дожди, возможны мокрый снег и похолодание», — отметили Диденко.
Читайте также: Весеннее потепление: новый температурный рекорд зафиксировали в Харькове
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветер, новости Харькова, погода, синоптик;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сильный ветер будет в Харькове и области в пятницу. Когда ждать похолодания»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 марта 2025 в 13:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 14 марта.".