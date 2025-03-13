Сильный ветер будет в Харькове и области в пятницу. Когда ждать похолодания

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 14 марта.

«14 марта по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

Тем временем синоптик Наталья Диденко сообщает, что в Украину идет похолодание. По ее прогнозу, оно придет с 16 марта.

«Это розовое на прогностической карте осадков — снег, мокрый снег. Синее – дождь. Карта — прогноз на воскресенье, 16 марта. Используйте завтрашний день хорошо, потому что уже пойдут дожди, возможны мокрый снег и похолодание», — отметили Диденко.