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Весеннее потепление: новый температурный рекорд зафиксировали в Харькове

Общество 10:35   13.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Весеннее потепление: новый температурный рекорд зафиксировали в Харькове

В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что новый рекорд в Харькове установили 12 марта. 

Накануне, 12 марта, в городе зафиксировали максимальную температуру для этого дня. Как уточнили синоптики, столбик термометра показал +17,5°С.

До этого же температурный максимум зафиксировали в этот день в 2008 году. Тогда в Харькове было несколько прохладнее – градусники показывали +13,9°С.

Напомним, в Харькове 8 марта зафиксировали температурный рекорд. Воздух прогрелся до +18,6 градуса. Предыдущий максимум фиксировали в 2020 году, он составлял +17,1 градуса. До этого в Региональном центре по гидрометеорологии прогнозировали, что среднемесячная температура марта будет в пределах +2,7 градуса. Это почти на 1 градус выше нормы.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 13 марта 2025 в 10:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что новый рекорд в Харькове установили 12 марта. ".