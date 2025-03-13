Весеннее потепление: новый температурный рекорд зафиксировали в Харькове
В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что новый рекорд в Харькове установили 12 марта.
Накануне, 12 марта, в городе зафиксировали максимальную температуру для этого дня. Как уточнили синоптики, столбик термометра показал +17,5°С.
До этого же температурный максимум зафиксировали в этот день в 2008 году. Тогда в Харькове было несколько прохладнее – градусники показывали +13,9°С.
Напомним, в Харькове 8 марта зафиксировали температурный рекорд. Воздух прогрелся до +18,6 градуса. Предыдущий максимум фиксировали в 2020 году, он составлял +17,1 градуса. До этого в Региональном центре по гидрометеорологии прогнозировали, что среднемесячная температура марта будет в пределах +2,7 градуса. Это почти на 1 градус выше нормы.
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- Категории: Общество, Погода, Харьков; Теги: весна, погода, потепление, температурный рекорд;
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2025 в 10:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что новый рекорд в Харькове установили 12 марта. ".