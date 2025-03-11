Пришла ли метеорологическая весна в Харьков раньше положенного срока
Метеорологическая весна на подавляющем большинстве территории Харьковщины наступила в сроки, близкие к средним многолетним, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.
Исключением стал лишь север области, где метеорологическая весна пришла на 7-11 дней раньше многолетних значений.
По данным синоптиков, устойчивый переход средних суточных температур через 0° состоялся 3 марта, а через +5° — почти на три недели раньше средних многолетних значений — 5-6 марта.
«Агрометеорологические условия для окончания перезимовки озимых культур в Харьковской области были удовлетворительными. Повышенный температурный режим (17 — 20° тепла), который отмечался со второй половины первой декады марта, способствовал накоплению активного тепла и 10 марта произошло восстановление активных ростовых процессов у растений озимой пшеницы», — сообщили в центре.
На большей части территории области почва на конец декады полностью оттаяла, за исключением отдельных северных, северо-восточных и юго-восточных районов, где глубина промерзания составляла 34-57 сантиметров. Там этот процесс еще не завершен.
Читайте также: Отключат ли в Харькове отопление раньше из-за теплой погоды, ответил Терехов
Напомним, в Харькове 8 марта зафиксировали температурный рекорд. Воздух прогрелся до +18,6 градуса. Предыдущий максимум фиксировали в 2020 году, он составлял +17,1 градуса. До этого в Региональном центре по гидрометеорологии прогнозировали, что среднемесячная температура марта будет в пределах +2,7 градуса. Это почти на 1 градус выше нормы.
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: весна, грунт, март, новости Харькова, озимые, погода;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пришла ли метеорологическая весна в Харьков раньше положенного срока»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 марта 2025 в 18:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Метеорологическая весна на подавляющем большинстве территории Харьковщины наступила в сроки, близкие к средним многолетним, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.".