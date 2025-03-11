Пришла ли метеорологическая весна в Харьков раньше положенного срока

Метеорологическая весна на подавляющем большинстве территории Харьковщины наступила в сроки, близкие к средним многолетним, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.

Исключением стал лишь север области, где метеорологическая весна пришла на 7-11 дней раньше многолетних значений.

По данным синоптиков, устойчивый переход средних суточных температур через 0° состоялся 3 марта, а через +5° — почти на три недели раньше средних многолетних значений — 5-6 марта.

«Агрометеорологические условия для окончания перезимовки озимых культур в Харьковской области были удовлетворительными. Повышенный температурный режим (17 — 20° тепла), который отмечался со второй половины первой декады марта, способствовал накоплению активного тепла и 10 марта произошло восстановление активных ростовых процессов у растений озимой пшеницы», — сообщили в центре.

На большей части территории области почва на конец декады полностью оттаяла, за исключением отдельных северных, северо-восточных и юго-восточных районов, где глубина промерзания составляла 34-57 сантиметров. Там этот процесс еще не завершен.

Напомним, в Харькове 8 марта зафиксировали температурный рекорд. Воздух прогрелся до +18,6 градуса. Предыдущий максимум фиксировали в 2020 году, он составлял +17,1 градуса. До этого в Региональном центре по гидрометеорологии прогнозировали, что среднемесячная температура марта будет в пределах +2,7 градуса. Это почти на 1 градус выше нормы.