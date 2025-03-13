Вибухи у Харкові, Терехов розповів, куди поцілили БпЛА “Шахед”
Вибухи чули мешканці Харкова.
Доповнено о 21:48. Одна людина постраждала в Основʼянському районі, розповів Ігор Терехов.
Доповнено о 21:24. “В Основʼянському районі влучання у нежитлові господарчі будівлі. Значна пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється”, – заявив Ігор Терехов.
Доповнено о 21:15. “Влучання у Новобаварському районі прийшлося на відкриту територію. На дану хвилину без постраждалих”, – повідомив Ігор Терехов.
Доповнено о 20:55. “Уточнення по прильотах по районах – за попередньою інформацією удари прийшлися по Основʼянському, Немишлянському та Новобаварському районах”, – розповів Ігор Терехов.
“Одне із влучань у Новобаварському районі на відкритій території. Ще один «Шахед» влучив біля приватного будинку у тому ж районі Харкова. Виникла пожежа”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Доповнено о 20:47. “Наразі маємо три удари по місту, усі – у Новобаварському районі”, – повідомив Ігор Терехов.
“У Харкові ворог завдавав ударів безпілотниками. На цю хвилину, без постраждалих”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
20:38
“Попередньо удар «Шахедом» стався у Ново-Баварському районі. Утім, інформація уточнюється. Перебувайте в укриттях, бо на місто йдуть ще вороже безпілотники”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
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- Категорії: Події, Україна; Теги: Ігор Терехов, БПЛА, вибух, дрон, новини Харкова, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2025 в 21:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи чули мешканці Харкова.".