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Тендер на колекторів, що стягували б борги за тепло, не погодили на Харківщині

Суспільство 21:35   13.03.2025
Оксана Якушко
Тендер на колекторів, що стягували б борги за тепло, не погодили на Харківщині Фото: depositphotos.com

ХОВА не погодила тендер на послуги колекторів у Лозівській ТГ.

Лозівська міська ТГ оголосила два тендери щодо послуг колекторських агентств, які мали б стягувати борги з місцевого населення за несплату комунальних послуг. Борги місцевого населення за теплопостачання складають понад 10 мільйонів гривень.

«Під час дії воєнного стану стягувати борги з місцевого населення таким шляхом – протиправно. Наразі тендерні процедури скасовані через технічні помилки», – повідомив заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2025 в 21:35;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА не погодила тендер на послуги колекторів у Лозівській ТГ.".