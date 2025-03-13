Тендер на колекторів, що стягували б борги за тепло, не погодили на Харківщині

ХОВА не погодила тендер на послуги колекторів у Лозівській ТГ.

Лозівська міська ТГ оголосила два тендери щодо послуг колекторських агентств, які мали б стягувати борги з місцевого населення за несплату комунальних послуг. Борги місцевого населення за теплопостачання складають понад 10 мільйонів гривень.

«Під час дії воєнного стану стягувати борги з місцевого населення таким шляхом – протиправно. Наразі тендерні процедури скасовані через технічні помилки», – повідомив заступник начальника ХОВА Євген Іванов.