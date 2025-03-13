Тендер на колекторів, що стягували б борги за тепло, не погодили на Харківщині
Фото: depositphotos.com
ХОВА не погодила тендер на послуги колекторів у Лозівській ТГ.
Лозівська міська ТГ оголосила два тендери щодо послуг колекторських агентств, які мали б стягувати борги з місцевого населення за несплату комунальних послуг. Борги місцевого населення за теплопостачання складають понад 10 мільйонів гривень.
«Під час дії воєнного стану стягувати борги з місцевого населення таким шляхом – протиправно. Наразі тендерні процедури скасовані через технічні помилки», – повідомив заступник начальника ХОВА Євген Іванов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: коллекторы, Лозовская громада, тендер, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2025 в 21:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА не погодила тендер на послуги колекторів у Лозівській ТГ.".