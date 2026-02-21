Ворог ударив БпЛА по Харкову – Терехов
Увечері, близько 20:45, Харків атакував БпЛА.
Мер Ігор Терехов уточнив: “прилетіло” по Шевченківському району. Безпілотник упав біля багатоповерхівок.
“Наслідки уточнюються, наразі інформації про постраждалих не надходило.“, – додав міський голова.
Тривога у Харкові пролунала о 20:22. Тим часом у Повітряних силах ЗСУ попередили, що на Харків рухається безпілотник. БпЛА летів із північного боку.
Станом на 20:50 інформації про нові загрози для міста немає. Тим часом в області все ще кружляють дрони та КАБи. Тривога триває.
