Ворог ударив БпЛА по Харкову – Терехов

Увечері, близько 20:45, Харків атакував БпЛА.

Мер Ігор Терехов уточнив: “прилетіло” по Шевченківському району. Безпілотник упав біля багатоповерхівок.

“Наслідки уточнюються, наразі інформації про постраждалих не надходило.“, – додав міський голова.

Тривога у Харкові пролунала о 20:22. Тим часом у Повітряних силах ЗСУ попередили, що на Харків рухається безпілотник. БпЛА летів із північного боку.

Станом на 20:50 інформації про нові загрози для міста немає. Тим часом в області все ще кружляють дрони та КАБи. Тривога триває.