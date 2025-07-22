Зачем и какие дома будут сносить в Харькове, объяснил Терехов
В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов рассказал о разрушениях в Харькове и объяснил, какие планы по восстановлению разрушенного в городе на этот год.
По словам городского головы, в Харькове повреждены 12 300 зданий, около девяти тысяч из них – жилые дома. До конца этого года, уточнил Терехов, планируют восстановить 200 домов.
Мэр отметил: пытаются так распределять бюджет, чтобы хватало еще и на помощь армии, подготовку к отопительному сезону и новому учебному году.
«Мы уже построили четыре подземные школы для наших детишек, и они, знаете, с таким удовольствием ходят в школы.
Сейчас строим еще шесть подземных школ. Для нас очень важно, чтобы дети имели возможность обучения, настоящую учебу, а не только онлайн. Кроме этого, оборудовали шесть станций метрополитена. У нас есть такие планы – еще три настоящие большие подземные школы открыть», – уточнил Терехов.
А вот разрушения на Северной Салтовке мэр назвал «ужасными», отметив, что в этом районе пострадали около 90% жилых домов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
«И конечно, некоторые дома совсем невозможно отстроить, поэтому только на сегодняшний день, есть 15 домов, которые нужно будет снести, и часть мы уже начали сносить. Потому что их невозможно просто отстроить и на их месте будут построены новые дома для харьковчан», – отметил городской голова.
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2025 в 11:31;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов рассказал о разрушениях в Харькове и объяснил, какие планы по восстановлению разрушенного в городе на этот год.".