Live
  • Пн 21.07.2025
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.75
  • EUR 48.61

Стрит-арт в честь «Хартии» нарисовал Гамлет Зиньковский в центре Харькова 📷

Общество 20:20   21.07.2025
Елена Нагорная
Стрит-арт в честь «Хартии» нарисовал Гамлет Зиньковский в центре Харькова 📷 Фото: Павел Иткин для «Хартии»

Стрит-арт, посвященный основанной в Харькове 13-й бригаде оперативного назначения «Хартия», появился на фасаде гостиницы «Харьков» в центре города.

Его нарисовал харьковский художник Гамлет Зиньковский, сообщили в бригаде.

«Ценим поддержку — особенно в момент, когда другие изображения в поддержку бригады в Харькове начали зарисовывать», — добавили в «Хартии».

Стрит-арт, посвященный "Хартии"
Фото: Павел Иткин для «Хартии»
Стрит-арт, посвященный "Хартии"
Фото: Павел Иткин для «Хартии»
Стрит-арт, посвященный "Хартии"
Фото: Павел Иткин для «Хартии»
Стрит-арт, посвященный "Хартии"
Фото: Павел Иткин для «Хартии»
Стрит-арт, посвященный "Хартии"
Фото: Павел Иткин для «Хартии»

Напомним, 16 июля бригада НГУ «Хартия» выступила с заявлением, возмутившись закрашиванием в Харькове граффити в свою поддержку. Делали это, как утверждали в «Хартии», сотрудники коммунальных служб. В мэрии не подтвердили и не опровергли эту информацию, предложив «цивилизованно подойти к вопросу чествования защитников, разработав несколько муралов» и предоставить для этого место, художников и краску.

Читайте также: Оккупанты продвигаются: об успехах ВС РФ на севере области заявил Машовец

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Жителей Харькова предупредили об опасности газовики
Жителей Харькова предупредили об опасности газовики
21.07.2025, 16:25
Новости Харькова — главное за 21 июля: 12 «прилетов», подорвался тракторист
Новости Харькова — главное за 21 июля: 12 «прилетов», подорвался тракторист
21.07.2025, 21:41
Смертельная авария с пассажирским автобусом случилась в Харькове (фото)
Смертельная авария с пассажирским автобусом случилась в Харькове (фото)
21.07.2025, 12:41
Потасовка в помещении ТЦК на Харьковщине: 20-летнего парня взяли под стражу
Потасовка в помещении ТЦК на Харьковщине: 20-летнего парня взяли под стражу
21.07.2025, 19:42
Smart City в Харькове: в чем суть стратегии, объяснили в мэрии
Smart City в Харькове: в чем суть стратегии, объяснили в мэрии
21.07.2025, 14:38
Об опасности предупреждают владельцев собак из микрорайона «Горизонт»
Об опасности предупреждают владельцев собак из микрорайона «Горизонт»
21.07.2025, 21:30

Новости по теме:

11:45
Гамлет Зиньковский разрисовал разбитые здания в Изюме (фото)
09:48
«Музей неба»: Гамлет Зиньковский создал мурал в Купянске
09:01
Гамлет украсил разбитое здание в центре Харькова картинами польского художника
15:42
В Харькове больше Украины, чем в Тернополе и Львове — Гамлет Зиньковский (видео)
11:20
Художник Гамлет Зиньковский начал новый стрит-арт сезон в военном Харькове

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Стрит-арт в честь «Хартии» нарисовал Гамлет Зиньковский в центре Харькова 📷»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 июля 2025 в 20:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Стрит-арт, посвященный 13-й бригаде оперативного назначения «Хартия», появился на фасаде гостиницы «Харьков» в центре города.".