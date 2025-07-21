Стрит-арт в честь «Хартии» нарисовал Гамлет Зиньковский в центре Харькова 📷

Стрит-арт, посвященный основанной в Харькове 13-й бригаде оперативного назначения «Хартия», появился на фасаде гостиницы «Харьков» в центре города.

Его нарисовал харьковский художник Гамлет Зиньковский, сообщили в бригаде.

«Ценим поддержку — особенно в момент, когда другие изображения в поддержку бригады в Харькове начали зарисовывать», — добавили в «Хартии».

Напомним, 16 июля бригада НГУ «Хартия» выступила с заявлением, возмутившись закрашиванием в Харькове граффити в свою поддержку. Делали это, как утверждали в «Хартии», сотрудники коммунальных служб. В мэрии не подтвердили и не опровергли эту информацию, предложив «цивилизованно подойти к вопросу чествования защитников, разработав несколько муралов» и предоставить для этого место, художников и краску.