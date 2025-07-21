Стрит-арт в честь «Хартии» нарисовал Гамлет Зиньковский в центре Харькова 📷
Стрит-арт, посвященный основанной в Харькове 13-й бригаде оперативного назначения «Хартия», появился на фасаде гостиницы «Харьков» в центре города.
Его нарисовал харьковский художник Гамлет Зиньковский, сообщили в бригаде.
«Ценим поддержку — особенно в момент, когда другие изображения в поддержку бригады в Харькове начали зарисовывать», — добавили в «Хартии».
Напомним, 16 июля бригада НГУ «Хартия» выступила с заявлением, возмутившись закрашиванием в Харькове граффити в свою поддержку. Делали это, как утверждали в «Хартии», сотрудники коммунальных служб. В мэрии не подтвердили и не опровергли эту информацию, предложив «цивилизованно подойти к вопросу чествования защитников, разработав несколько муралов» и предоставить для этого место, художников и краску.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Гамлет Зиньковский, новости Харькова, стрит-арт, хартия;
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- • Дата публикации материала: 21 июля 2025 в 20:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Стрит-арт, посвященный 13-й бригаде оперативного назначения «Хартия», появился на фасаде гостиницы «Харьков» в центре города.".