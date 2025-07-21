Стріт-арт на честь «Хартії» намалював Гамлет Зіньківський у центрі Харкова 📷

Стріт-арт, присвячений заснованій у Харкові 13-й бригаді оперативного призначення “Хартія”, з’явився на фасаді готелю “Харків” у центрі міста.

Його намалював харківський художник Гамлет Зіньківський, повідомили у бригаді.

«Цінуємо підтримку – особливо в момент, коли інші зображення на підтримку бригади в Харкові почали замальовувати», — додали у «Хартії».

Нагадаємо, 16 липня бригада НГУ «Хартія» виступила із заявою, обурившись зафарбовуванням у Харкові графіті на свою підтримку. Робили це, як стверджували в «Хартії», співробітники комунальних служб. У мерії не підтвердили і не спростували цю інформацію, запропонувавши «цивілізовано підійти до питання вшанування захисників, розробивши кілька муралів» і надати для цього місце, художників і фарбу.