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Стріт-арт на честь «Хартії» намалював Гамлет Зіньківський у центрі Харкова 📷

Суспільство 20:20   21.07.2025
Олена Нагорна
Стріт-арт на честь «Хартії» намалював Гамлет Зіньківський у центрі Харкова 📷 Фото: Павло Іткін для «Хартії»

Стріт-арт, присвячений заснованій у Харкові 13-й бригаді оперативного призначення “Хартія”, з’явився на фасаді готелю “Харків” у центрі міста.

Його намалював харківський художник Гамлет Зіньківський, повідомили у бригаді.

«Цінуємо підтримку – особливо в момент, коли інші зображення на підтримку бригади в Харкові почали замальовувати», — додали у «Хартії».

Стріт-арт, присвячений "Хартії"
Фото: Павло Іткін для «Хартії»
Стріт-арт, присвячений "Хартії"
Фото: Павло Іткін для «Хартії»
Стріт-арт, присвячений "Хартії"
Фото: Павло Іткін для «Хартії»
Стріт-арт, присвячений "Хартії"
Фото: Павло Іткін для «Хартії»
Стріт-арт, присвячений "Хартії"
Фото: Павло Іткін для «Хартії»

Нагадаємо, 16 липня бригада НГУ «Хартія» виступила із заявою, обурившись зафарбовуванням у Харкові графіті на свою підтримку. Робили це, як стверджували в «Хартії», співробітники комунальних служб. У мерії не підтвердили і не спростували цю інформацію, запропонувавши «цивілізовано підійти до питання вшанування захисників, розробивши кілька муралів» і надати для цього місце, художників і фарбу.

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Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Стріт-арт на честь «Хартії» намалював Гамлет Зіньківський у центрі Харкова 📷»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2025 в 20:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Стріт-арт, присвячений заснованій у Харкові 13-й бригаді оперативного призначення “Хартія”, з’явився на фасаді готелю “Харків” у центрі міста.".