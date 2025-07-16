Live
  • Ср 16.07.2025
  • Харків  +30°С
  • USD 41.82
  • EUR 48.8

“Хартія” VS мерія Харкова: що сталося з графіті на підтримку бригади

Політика 17:00   16.07.2025
Оксана Горун
“Хартія” VS мерія Харкова: що сталося з графіті на підтримку бригади Фото: фейсбук Сергія Жадана

Бригада НГУ “Хартія” виступила із заявою, обурившись “діями міської влади” Харкова. У мерії відповіли, запропонувавши допомогу.

Причиною публічного обурення захисників України стало зафарбовування графіті на підтримку бригади. Роблять це, як стверджують у “Хартії”, співробітники комунальних служб.

Упродовж минулого місяця на вулицях Харкова з’явилася серія графіті зі слоганом “Хартія” за Харків”. Це прямі вияви підтримки містянами “Хартії”, це символи, що мають велике значення для підтримки бойового духу “хартійців”. І їх почали знищувати або зафарбовувати представники комунальних служб – це було зафіксовано на відео, яке поширюється в мережі. Це нагадує події 2014 року, коли в місті так само зафарбовували зображення з державною символікою. “Хартія” висловлює розчарування такими діями міської влади. Нагадуємо, що для спільної Перемоги Україні необхідно зберігати єдність – передусім єдність війська, влади та суспільства. Подібні дії руйнують цю єдність й розхитують нашу стійкість в боротьбі проти спільного ворога. То на кого працює зараз міська влада Харкова?” – написали в телеграм-каналі бригади.

У мерії на критику відреагували. Щоправда, не підтвердили та не спростували, чи справді співробітники комунальних підприємств міста затирали слогани на підтримку “Хартії”.

Читайте також: У Харкові у квартирі загиблого пілота “Джуса” провели обшуки – ЗМІ: деталі

“Щодо ситуації навколо графіті “Хартії”. Харків шанує усіх, хто захищає місто та боронить Україну. А ще Харків вже давно місто, яке пишається своєю красою та охайністю, навіть під час російської навали з її постійними обстрілами та руйнуваннями. Тому ми пропонуємо цивілізовано підійти до питання вшанування наших захисників. А саме: розробити кілька муралів на честь пошани нашим захисникам. Ми допоможемо всім — фарбою, художниками, місцем. Зробимо великі, відкриті, безпечні мурали. Красиві, змістовні. Як справжній знак поваги “Азову”, “Хартії” та іншим”, – написав у фейсбуці директор департаменту Харківської міськради у справах інформації та зв’язків із громадськістю Юрій Сидоренко.

У мерії відреагували й на інші претензії, викладені в пості “Хартії”. Зокрема, про те, що бригада не отримує дозволу на розміщення рекрутингових кампаній у межах міста.

“Зовнішня реклама в місті повністю знаходиться у приватній власності, комунальних рекламних конструкцій немає”, – прокоментувала прессекретарка міського голови Харкова Мар’ям Сатуєва.

Автор: Оксана Горун
Популярно
У ДБР прокоментували обшук у харківській квартирі “Джуса”: там мешкав Шабунін
У ДБР прокоментували обшук у харківській квартирі “Джуса”: там мешкав Шабунін
16.07.2025, 17:26
“Хартія” VS мерія Харкова: що сталося з графіті на підтримку бригади
“Хартія” VS мерія Харкова: що сталося з графіті на підтримку бригади
16.07.2025, 17:00
У Харкові в квартирі загиблого пілота «Джуса» провели обшуки – ЗМІ: що відомо
У Харкові в квартирі загиблого пілота «Джуса» провели обшуки – ЗМІ: що відомо
16.07.2025, 15:05
Генштаб повідомив, де ворог намагався атакувати на Харківщині
Генштаб повідомив, де ворог намагався атакувати на Харківщині
16.07.2025, 16:44
Пріоритетні цілі РФ на Харківщині та що з антидроновими сітками – Синєгубов
Пріоритетні цілі РФ на Харківщині та що з антидроновими сітками – Синєгубов
16.07.2025, 16:21
На якому етапі відновлення багатоповерхівки в Холодногірському районі (фото)
На якому етапі відновлення багатоповерхівки в Холодногірському районі (фото)
16.07.2025, 15:41

Новини за темою:


Ви читали новину: «“Хартія” VS мерія Харкова: що сталося з графіті на підтримку бригади»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2025 в 17:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригада НГУ “Хартія” виступила із заявою, обурившись “діями міської влади” Харкова. У мерії відповіли, запропонувавши допомогу".