“Хартія” VS мерія Харкова: що сталося з графіті на підтримку бригади

Бригада НГУ “Хартія” виступила із заявою, обурившись “діями міської влади” Харкова. У мерії відповіли, запропонувавши допомогу.

Причиною публічного обурення захисників України стало зафарбовування графіті на підтримку бригади. Роблять це, як стверджують у “Хартії”, співробітники комунальних служб.

“Упродовж минулого місяця на вулицях Харкова з’явилася серія графіті зі слоганом “Хартія” за Харків”. Це прямі вияви підтримки містянами “Хартії”, це символи, що мають велике значення для підтримки бойового духу “хартійців”. І їх почали знищувати або зафарбовувати представники комунальних служб – це було зафіксовано на відео, яке поширюється в мережі. Це нагадує події 2014 року, коли в місті так само зафарбовували зображення з державною символікою. “Хартія” висловлює розчарування такими діями міської влади. Нагадуємо, що для спільної Перемоги Україні необхідно зберігати єдність – передусім єдність війська, влади та суспільства. Подібні дії руйнують цю єдність й розхитують нашу стійкість в боротьбі проти спільного ворога. То на кого працює зараз міська влада Харкова?” – написали в телеграм-каналі бригади.

У мерії на критику відреагували. Щоправда, не підтвердили та не спростували, чи справді співробітники комунальних підприємств міста затирали слогани на підтримку “Хартії”.

“Щодо ситуації навколо графіті “Хартії”. Харків шанує усіх, хто захищає місто та боронить Україну. А ще Харків вже давно місто, яке пишається своєю красою та охайністю, навіть під час російської навали з її постійними обстрілами та руйнуваннями. Тому ми пропонуємо цивілізовано підійти до питання вшанування наших захисників. А саме: розробити кілька муралів на честь пошани нашим захисникам. Ми допоможемо всім — фарбою, художниками, місцем. Зробимо великі, відкриті, безпечні мурали. Красиві, змістовні. Як справжній знак поваги “Азову”, “Хартії” та іншим”, – написав у фейсбуці директор департаменту Харківської міськради у справах інформації та зв’язків із громадськістю Юрій Сидоренко.

У мерії відреагували й на інші претензії, викладені в пості “Хартії”. Зокрема, про те, що бригада не отримує дозволу на розміщення рекрутингових кампаній у межах міста.

“Зовнішня реклама в місті повністю знаходиться у приватній власності, комунальних рекламних конструкцій немає”, – прокоментувала прессекретарка міського голови Харкова Мар’ям Сатуєва.