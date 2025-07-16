«Хартия» VS мэрия Харькова: что случилось с граффити в поддержку бригады
Бригада НГУ «Хартия» выступила с заявлением, возмутившись «действиями городских властей» Харькова. В мэрии ответили, предложив помощь.
Причиной публичного возмущения защитников Украины стало закрашивание граффити в поддержку бригады. Делают это, как утверждают в «Хартии», сотрудники коммунальных служб.
«За прошедший месяц на улицах Харькова появилась серия граффити со слоганом «Хартия за Харьков». Это прямые проявления поддержки горожанами «Хартии», это символы, имеющие большое значение для поддержания боевого духа «хартийцев». И их начали уничтожать или окрашивать представители коммунальных служб – это было зафиксировано на видео, которое распространяется в сети. Это напоминает события 2014 года, когда в городе также закрашивали изображения с государственной символикой. «Хартия» выражает разочарование такими действиями городских властей. Напоминаем, что для совместной Победы Украине необходимо сохранять единство – прежде всего, единство войска, власти и общества. Подобные действия разрушают это единство и расшатывают нашу стойкость в борьбе против общего врага. Так на кого работают сейчас городские власти Харькова?» — написали в Telegram-канале бригады.
В мэрии на критику отреагировали. Правда не подтвердили и не опровергли, действительно ли сотрудники коммунальных предприятий города затирали слоганы в поддержку «Хартии».
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«Что касается ситуации вокруг граффити «Хартии». Харьков чтит всех, кто защищает город и защищает Украину. А еще Харьков уже давно город, который гордится своей красотой и чистоплотностью, даже во время российского нашествия с его постоянными обстрелами и разрушениями. Поэтому мы предлагаем цивилизованно подойти к вопросу чествования наших защитников. А именно: разработать несколько муралов в честь уважения нашим защитникам. Мы поможем всем – краской, художниками, местом. Сделаем большие, открытые, безопасные муралы. Красивые, содержательные. Как настоящий знак уважения «Азову», «Хартии» и другим», — написал в Facebook директор департамента Харьковского горсовета по делам информации и связей с общественностью Юрий Сидоренко.
В мэрии отреагировали и на другие претензии, изложенные в посте «Хартии». В частности, о том, что бригада не получает разрешения на размещение рекрутинговых кампаний по городу.
«Наружная реклама в городе полностью находится в частной собственности, коммунальных рекламных конструкций нет», — прокомментировала пресс-секретарь городского головы Харькова Марьям Сатуева.
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: граффити, мэрия, новости Харькова, хартия, Юрий Сидоренко;
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2025 в 17:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригада НГУ «Хартия» выступила с заявлением, возмутившись «действиями городских властей» Харькова. В мэрии ответили, предложив помощь".