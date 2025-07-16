Live
  • Ср 16.07.2025
  • Харьков  +30°С
  • USD 41.82
  • EUR 48.8

«Хартия» VS мэрия Харькова: что случилось с граффити в поддержку бригады

Политика 17:00   16.07.2025
Оксана Горун
«Хартия» VS мэрия Харькова: что случилось с граффити в поддержку бригады Фото: facebook Сергея Жадана

Бригада НГУ «Хартия» выступила с заявлением, возмутившись «действиями городских властей» Харькова. В мэрии ответили, предложив помощь.

Причиной публичного возмущения защитников Украины стало закрашивание граффити в поддержку бригады. Делают это, как утверждают в «Хартии», сотрудники коммунальных служб.

«За прошедший месяц на улицах Харькова появилась серия граффити со слоганом «Хартия за Харьков». Это прямые проявления поддержки горожанами «Хартии», это символы, имеющие большое значение для поддержания боевого духа «хартийцев». И их начали уничтожать или окрашивать представители коммунальных служб – это было зафиксировано на видео, которое распространяется в сети. Это напоминает события 2014 года, когда в городе также закрашивали изображения с государственной символикой. «Хартия» выражает разочарование такими действиями городских властей. Напоминаем, что для совместной Победы Украине необходимо сохранять единство – прежде всего, единство войска, власти и общества. Подобные действия разрушают это единство и расшатывают нашу стойкость в борьбе против общего врага. Так на кого работают сейчас городские власти Харькова?» — написали в Telegram-канале бригады.

В мэрии на критику отреагировали. Правда не подтвердили и не опровергли, действительно ли сотрудники коммунальных предприятий города затирали слоганы в поддержку «Хартии».

Читайте также: В Харькове в квартире погибшего пилота «Джуса» провели обыски – СМИ: детали

«Что касается ситуации вокруг граффити «Хартии». Харьков чтит всех, кто защищает город и защищает Украину. А еще Харьков уже давно город, который гордится своей красотой и чистоплотностью, даже во время российского нашествия с его постоянными обстрелами и разрушениями. Поэтому мы предлагаем цивилизованно подойти к вопросу чествования наших защитников. А именно: разработать несколько муралов в честь уважения нашим защитникам. Мы поможем всем – краской, художниками, местом. Сделаем большие, открытые, безопасные муралы. Красивые, содержательные. Как настоящий знак уважения «Азову», «Хартии» и другим», — написал в Facebook директор департамента Харьковского горсовета по делам информации и связей с общественностью Юрий Сидоренко.

В мэрии отреагировали и на другие претензии, изложенные в посте «Хартии». В частности, о том, что бригада не получает разрешения на размещение рекрутинговых кампаний по городу.

«Наружная реклама в городе полностью находится в частной собственности, коммунальных рекламных конструкций нет», — прокомментировала пресс-секретарь городского головы Харькова Марьям Сатуева.

Автор: Оксана Горун
Популярно
В Харькове в квартире погибшего пилота «Джуса» провели обыски – СМИ: детали
В Харькове в квартире погибшего пилота «Джуса» провели обыски – СМИ: детали
16.07.2025, 15:05
Харьковчанка получила паспорт Украины от Зеленского
Харьковчанка получила паспорт Украины от Зеленского
16.07.2025, 11:40
Новости Харькова — главное 16 июля: где продвинулась РФ, удар по «скорой»
Новости Харькова — главное 16 июля: где продвинулась РФ, удар по «скорой»
16.07.2025, 16:48
«Хартия» VS мэрия Харькова: что случилось с граффити в поддержку бригады
«Хартия» VS мэрия Харькова: что случилось с граффити в поддержку бригады
16.07.2025, 17:00
В Харькове и области – штормовое предупреждение: Синегубов обратился к жителям
В Харькове и области – штормовое предупреждение: Синегубов обратился к жителям
16.07.2025, 13:44
В ГБР прокомментировали обыск в харьковской квартире «Джуса»: там жил Шабунин
В ГБР прокомментировали обыск в харьковской квартире «Джуса»: там жил Шабунин
16.07.2025, 17:26

Новости по теме:

10:37
На родителей любителей граффити на Харьковщине составили админпротокол
11:45
Гамлет Зиньковский разрисовал разбитые здания в Изюме (фото)
14:46
Один садил за граффити на которых его рисовали с точкой на лбу, но в итоге сбежал в Ростов, — Береза
13:08
Граффити и битые окна в ОП обойдутся бюджету в 2 млн грн
09:01
Вандализм дискредитирует любой протест — Геращенко

Вы читали новость: ««Хартия» VS мэрия Харькова: что случилось с граффити в поддержку бригады»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 июля 2025 в 17:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригада НГУ «Хартия» выступила с заявлением, возмутившись «действиями городских властей» Харькова. В мэрии ответили, предложив помощь".