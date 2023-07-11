«Музей неба»: Гамлет Зиньковский создал мурал в Купянске

Харьковский художник Гамлет Зиньковский, чьи муралы точно попали в настроение военного Харькова, творчески отреагировал на трагический обстрел здания Купянского краеведческого музея.

На своей странице в Instagram Гамлет разметил фото своей новой работы — мурала, который появился на руинах музея.

«Пока что это музей неба. г. Купянск, Харьковская обл.», — подписал художник.

Напомним, 25 апреля 2023 года российская армия ударила ракетами С-300 по центру Купянска. Эпицентром «прилета» стало здание Купянского краеведческого музея. В результате ракетного удара погибли две женщины, десять человек получили ранения. Подробнее — в сюжете МГ «Объектив».