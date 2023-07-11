Live
  • Вторник 11.07.2023
    • Харьков
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.06
    • 🟢

«Музей неба»: Гамлет Зиньковский создал мурал в Купянске

Культура 09:48   11.07.2023
Оксана Горун
«Музей неба»: Гамлет Зиньковский создал мурал в Купянске Фото: instagram Гамлета Зиньковского

Харьковский художник Гамлет Зиньковский, чьи муралы точно попали в настроение военного Харькова, творчески отреагировал на трагический обстрел здания Купянского краеведческого музея.

На своей странице в Instagram Гамлет разметил фото своей новой работы — мурала, который появился на руинах музея.

Мурал Гамлета Зиньковского в Купянске 2
Фото: instagram Гамлета Зиньковского

«Пока что это музей неба. г. Купянск, Харьковская обл.», — подписал художник.

Мурал Гамлета Зиньковского в Купянске 3
Фото: instagram Гамлета Зиньковского

Напомним, 25 апреля 2023 года российская армия ударила ракетами С-300 по центру Купянска. Эпицентром «прилета» стало здание Купянского краеведческого музея. В результате ракетного удара погибли две женщины, десять человек получили ранения. Подробнее — в сюжете МГ «Объектив».

Автор: Оксана Горун
Популярно
Из вертолетов и артиллерии. Россияне ударили по селу на Харьковщине
Из вертолетов и артиллерии. Россияне ударили по селу на Харьковщине
10.07.2023
Купянское направление в РФ считают удобным для внезапного удара — Машовец
Купянское направление в РФ считают удобным для внезапного удара — Машовец
10.07.2023
Синегубов — о сутках на Харьковщине: били из вертолетов, есть раненый
Синегубов — о сутках на Харьковщине: били из вертолетов, есть раненый
11.07.2023
Авиаудары по Харьковщине и ночная атака «Шахедами»: сводка Генштаба
Авиаудары по Харьковщине и ночная атака «Шахедами»: сводка Генштаба
11.07.2023
Обучение офлайн в две смены могут сделать в школе в селе Харьковской области
Обучение офлайн в две смены могут сделать в школе в селе Харьковской области
10.07.2023
Машовец описал сценарий возможного наступления РФ на Купянск (карты)
Машовец описал сценарий возможного наступления РФ на Купянск (карты)
11.07.2023

Новости по теме:

08:58
Машовец описал сценарий возможного наступления РФ на Купянск (карты)
15:30
Решил стать правоохранителем у оккупантов: будут судить предателя из Купянска
22:27
Войска РФ пытались пробиться к дороге Купянск-Сватово — Машовец (видео)
19:09
На Купянско-Лиманском направлении — 120 тысяч солдат РФ: из нового — Шторм-Z
11:48
«Все вывезу»: Изюм получил мусоровоз, который разрисовал Гамлет (фото)

  • Категории: Культура, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: ««Музей неба»: Гамлет Зиньковский создал мурал в Купянске»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 11 июля 2023 в 09:48;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский художник Гамлет Зиньковский, чьи муралы точно попали в настроение военного Харькова, творчески отреагировал на трагический обстрел здания Купянского краеведческого музея".