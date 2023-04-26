В Купянске враг разрушил все заведения культуры и убил директора музея (сюжет)

В результате ракетного удара по краеведческому музею Купянска 25 апреля погибли директор музея Ирина Осадчая и сотрудница заведения Елена Водопьянова. Еще 10 человек получили ранения, из них четверо были госпитализированы. За более чем полгода обстрелов россияне разбили все библиотеки, музеи и дома культуры в городе. Краеведческий музей оставался единственным уцелевшим учреждением культуры в Купянске.

25 апреля россияне обстреляли центр города Купянск и попали в краеведческий музей.

Андрей Беседин, начальник Купянской городской военной администрации



«В 9 утра, в 8.58, когда начал играть гимн Украины, который играет ежедневно после минуты молчания за погибшими военными и мирными жителями. К сожалению, сегодня погибли наши сотрудники»



В результате ракетного удара погибли две женщины, 10 человек получили ранения, из них четверо госпитализированы.

Андрей Канашевич, и.о. начальника Купянской районной военной администрации

«Было зафиксировано два прилета. Уже известно, что это было С-300. Первоначально один пролет прошелся в 20 метрах от здания. Затем следующий прилет через несколько секунд прошелся непосредственно по зданию, где в это время находились вышедшие на рабочие месяцы сотрудники Купянской городской военной администрации. Это девять часов. Здесь вообще обычно очень много людей. Такое оживленное место: здесь и остановка, здесь и гуманитарная помощь. Здесь служба соцзащиты, определенные учреждения Купянской городской военной администрации, районной военной администрации. достаточно много людей бывает обычно»

Погибшие – директор и сотрудница музея. Им было 54 и 57 лет.

Родственник погибшего директора музея

«Это жена моего брата была директором. Вот и все. – Она ранена? — Нет»

Это было последнее уцелевшее культурное заведение в Купянске. До этого россияне разбили все музеи и библиотеки в городе.

Андрей Беседин, начальник Купянской городской военной администрации

«Каждый день прилеты РСЗО, каждый день артиллерия работает, минометная к сожалению долетает до нас, потому что линия фронта 9 км. Но сегодня ужасно очень, действительно террористический акт»

Рядом со зданием музея, куда попала вражеская ракета С-300, нет никаких военных объектов.

Андрей Канашевич, и.о. начальника Купянской районной военной администрации

«Вообще здесь военных рядом нигде нет. Здесь все находящееся рядом те здания, которые еще остались целыми, там находятся исключительно гражданские структуры. Это структуры военных администраций: городской и районной. Все больше никого нет. Почему они избивают по гражданским объектам? Мы ведь понимаем. Это тактика выжженной земли. Структура гражданская стирается с лица Земли»