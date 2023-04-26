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До последнего заботилась о музее — ХОВА о погибшем директоре музея в Купянске

Общество 12:40   26.04.2023
Виктория Яковенко
До последнего заботилась о музее — ХОВА о погибшем директоре музея в Купянске Фото: ХОВА

В ХОВА назвали имена погибших от удара РФ по краеведческому музею Купянска.

В результате ракетного удара по краеведческому музею Купянска 25 апреля погибли директор музея Ирина Осадчая и сотрудница заведения Елена Водопьянова.

Об этом сообщили в департаменте культуры и туризма ХОВА.

«Ирина Анатольевна за время пребывания в должности директора сделала все, чтобы музей стал одним из лучших в Харьковской области. После освобождения Купянска, продолжила работу по спасению нашего культурного наследия. До последнего мгновения заботилась о музее и его коллективе», — говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 12:40;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА назвали имена погибших от удара РФ по краеведческому музею Купянска.".