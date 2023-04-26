До последнего заботилась о музее — ХОВА о погибшем директоре музея в Купянске

В ХОВА назвали имена погибших от удара РФ по краеведческому музею Купянска.

В результате ракетного удара по краеведческому музею Купянска 25 апреля погибли директор музея Ирина Осадчая и сотрудница заведения Елена Водопьянова.

Об этом сообщили в департаменте культуры и туризма ХОВА.

«Ирина Анатольевна за время пребывания в должности директора сделала все, чтобы музей стал одним из лучших в Харьковской области. После освобождения Купянска, продолжила работу по спасению нашего культурного наследия. До последнего мгновения заботилась о музее и его коллективе», — говорится в сообщении.