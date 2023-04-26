До последнего заботилась о музее — ХОВА о погибшем директоре музея в Купянске
Фото: ХОВА
В ХОВА назвали имена погибших от удара РФ по краеведческому музею Купянска.
В результате ракетного удара по краеведческому музею Купянска 25 апреля погибли директор музея Ирина Осадчая и сотрудница заведения Елена Водопьянова.
Об этом сообщили в департаменте культуры и туризма ХОВА.
«Ирина Анатольевна за время пребывания в должности директора сделала все, чтобы музей стал одним из лучших в Харьковской области. После освобождения Купянска, продолжила работу по спасению нашего культурного наследия. До последнего мгновения заботилась о музее и его коллективе», — говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 12:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ХОВА назвали имена погибших от удара РФ по краеведческому музею Купянска.".