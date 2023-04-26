До останнього дбала про музей – ХОВА про загиблу директорку музею в Куп’янську
Фото: ХОВА
У ХОВА назвали імена загиблих від удару РФ по краєзнавчому музею Куп’янська.
Внаслідок ракетного удару по краєзнавчому музею Куп’янська 25 квітня загинули директорка музею Ірина Осадча та співробітниця закладу Олена Водоп’янова.
Про це повідомили у департаменті культури і туризму ХОВА.
«Ірина Анатоліївна за час перебування на посаді директора зробила все, щоб музей став одним з кращих на Харківщині. Після звільнення Куп’янська , продовжила роботу з рятування нашої культурної спадщини. До останньої миті дбала про музей та його колектив», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2023 в 12:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА назвали імена загиблих від удару РФ по краєзнавчому музею Куп’янська.".