Удар РФ по Куп’янську: одна ракета влучила в музей, інша – в землю (відео)

В результаті обстрілу краєзнавчого музею Куп’янська загинули 53-річна та 56-річна жінки. Шестеро людей отримали травми – 43 та 63-річні чоловіки, а також 35, 55, 56 і 58-річні жінки.

Відео наслідків обстрілу опублікували у ГУ Нацполіції в Харківській області. За даними правоохоронців, в музей, де в цей час знаходилися співробітники управління культури, молоді та спорту, влучили дві ракети С-300: одна – безпосередньо в будівлю, друга – на територію музею, утворивши велику вирву. Також пошкодження зазнали будівлі, розташовані поруч.

Тіла двох загиблих жінок знайшли під завалами музею. П’ятьох постраждалих шпиталізували. Один чоловік відмовився від госпіталізації.

Слідчі Куп’янщини відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Також відео наслідків удару РФ по музею опублікували у ГУ ДСНС в Харківській області.