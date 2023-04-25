Від ракетного удару по Куп’янську загинули директорка та співробітниця музею

У краєзнавчому музеї Куп’янська, в яку армія РФ влучила двома ракетами С-300, завершено пошукові роботи. Двоє людей загинули.

Як повідомив кореспондентові МГ «Об’єктив» начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін, загинули директор та співробітниця музею. За його словами, армія РФ вдарила двома ракетами музею під час ранкового звучання гімну.

Беседін переконаний, що метою ворога була саме культурна установа, яка відкрилася у жовтні минулого року після деокупації міста. Бесєдін стверджує, що в музеї ніколи не було українських військових.

Експертиза пошкодженої будівлі проводитиметься завтра, але, попередньо, розповів Беседін, музей не підлягає відновленню.

Як розповів МГ “Об’єктив” речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко, пошукові роботи завершені. Рятувальники отримали повідомлення про двох людей під завалами – стільки ж тіл знайшли. Щодо постраждалих, то офіційно зараз їх четверо, хоча є інформація про п’яту людину.

На місці події залишаються співробітники поліції – криміналісти працюють усередині розбитої будівлі.