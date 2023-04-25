«Там видавали гуманітарну допомогу» – ЗСУ про обстріл музею в Куп’янську

У Краєзнавчому музеї Куп’янська, який обстріляла армія РФ, мешканцям видавали гуманітарну допомогу.

Про це в етері нацмарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«Це ще раз підкреслює злочинність і нелюдяність наших ворогів. Це їхня щоденна практика, коли вони використовують всі види ураження саме по житловій інфраструктурі, по цивільним об’єктам. Вони б’ють артилерією, де ракетами, де авіацією», – розповів Череватий.

У ЗСУ також повідомили, що на Куп’янському напрямку за минулу добу ворог 432 рази завдав ударів різними типами артилерії та РСЗВ, здійснив 13 авіанальотів та ракетний удар.

«Також наші Сили оборони не давали ворогу розслабитись і також наносили постійно удари у відповідь. 15 окупантів знищено, 65 зазнали поранень, було знищено БТР ворожий, міномет «Тюльпан», протитанкову гармату «Рапіра» і 3 безпілотних апарати», – додав Череватий.