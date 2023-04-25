«Там выдавали гуманитарную помощь» – ВСУ об обстреле музея в Купянске
В Краеведческом музее Купянска, который обстреляла армия РФ, жителям выдавали гуманитарную помощь.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
«Это еще раз подчеркивает преступность и бесчеловечность наших врагов. Это их ежедневная практика, когда они используют все виды поражения именно по жилищной инфраструктуре, по гражданским объектам. Они бьют артиллерией, где ракетами, где авиацией», — рассказал Череватый.
В ВСУ также сообщили, что на Купянском направлении за прошедшие сутки враг 432 раза нанес удары разными типами артиллерии и РСЗО, совершил 13 авианалетов и ракетный удар.
«Также наши Силы обороны не давали врагу расслабиться и также наносили постоянно ответные удары. 15 оккупантов уничтожены, 65 получили ранения, были уничтожены БТР вражеский, миномет «Тюльпан», противотанковая пушка «Рапира» и 3 беспилотных аппарата», — добавил Череватый.
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 12:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Краеведческом музее Купянска, который обстреляла армия РФ, жителям выдавали гуманитарную помощь.".