В Купянске продолжаются поисковые работы: под завалами могут быть еще люди

В результате удара ракетой С-300 по Краеведческому музею Купянска под завалами находились минимум два человека. Тело одной погибшей женщины спасатели достали, еще один человек может находиться там.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«По нашей информации еще один человек может находиться под завалами, 4 человека госпитализированы, 6 человек получили незначительные повреждения. От госпитализации отказались», — рассказал Синегубов.

Глава ХОВА добавил, что сейчас на месте удара работают подразделения Нацполиции и ГСЧС.

«Сейчас там работает тяжелая техника, поскольку нужно там соответственно кранами деблокировать те помещения, где могут еще находиться люди», — отметил Синегубов.