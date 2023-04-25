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В Купянске продолжаются поисковые работы: под завалами могут быть еще люди

Происшествия 11:53   25.04.2023
Виктория Яковенко
В Купянске продолжаются поисковые работы: под завалами могут быть еще люди

В результате удара ракетой С-300 по Краеведческому музею Купянска под завалами находились минимум два человека. Тело одной погибшей женщины спасатели достали, еще один человек может находиться там.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«По нашей информации еще один человек может находиться под завалами, 4 человека госпитализированы, 6 человек получили незначительные повреждения. От госпитализации отказались», — рассказал Синегубов.

Глава ХОВА добавил, что сейчас на месте удара работают подразделения Нацполиции и ГСЧС.

«Сейчас там работает тяжелая техника, поскольку нужно там соответственно кранами деблокировать те помещения, где могут еще находиться люди», — отметил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 11:53;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате удара ракетой С-300 по Краеведческому музею Купянска под завалами находились минимум два человека. Тело одной погибшей женщины спасатели достали, еще один человек может находиться там.".