В Купянске продолжаются поисковые работы: под завалами могут быть еще люди
В результате удара ракетой С-300 по Краеведческому музею Купянска под завалами находились минимум два человека. Тело одной погибшей женщины спасатели достали, еще один человек может находиться там.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«По нашей информации еще один человек может находиться под завалами, 4 человека госпитализированы, 6 человек получили незначительные повреждения. От госпитализации отказались», — рассказал Синегубов.
Глава ХОВА добавил, что сейчас на месте удара работают подразделения Нацполиции и ГСЧС.
«Сейчас там работает тяжелая техника, поскольку нужно там соответственно кранами деблокировать те помещения, где могут еще находиться люди», — отметил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 11:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате удара ракетой С-300 по Краеведческому музею Купянска под завалами находились минимум два человека. Тело одной погибшей женщины спасатели достали, еще один человек может находиться там.".