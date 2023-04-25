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Полиция опубликовала видео, как доставали из-под завалов женщину в Купянске

Происшествия 10:45   25.04.2023
Оксана Горун
Полиция опубликовала видео, как доставали из-под завалов женщину в Купянске Фото: ГУНП в Харьковской области

Полиция Харьковщины сообщает об одной погибшей в результате ракетного удара по Купянску. Разбор завалов продолжается.

«Вот одна прилетела, яма, и вот сюда попала — полздания развалило. А внизу в подвале — женщина», — говорит голос оператора за кадром на видео.

По диалогу полицейских, работающих на месте трагедии, понятно, что они надеются вытащить женщину из-под завалов живой. Посреди спасательной операции один из них спрашивает: «Где скорая?» К сожалению, женщина погибла.

«По предварительным данным, одна женщина погибла, пять человек получили ранения. Их госпитализировали в медицинское учреждение. Число пострадавших уточняется», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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    • В прокуратуре уточнили, что по Купянску ударили две ракеты С-300. Ранее на трагедию отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о десяти раненых, из них трое — в больнице.

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    Фото: ГУНП в Харьковской области
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    Фото: ГУНП в Харьковской области
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    Фото: ГУНП в Харьковской области
    Последствия ракетного удара по Купянску 25 апреля 2023 3
    Фото: ГУНП в Харьковской области
    Последствия ракетного удара по Купянску 25 апреля 2023 2
    Фото: ГУНП в Харьковской области
    Последствия ракетного удара по Купянску 25 апреля 2023
    Фото: ГУНП в Харьковской области

     

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 10:45;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковщины сообщает об одной погибшей в результате ракетного удара по Купянску. Разбор завалов продолжается".