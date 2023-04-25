Полиция опубликовала видео, как доставали из-под завалов женщину в Купянске
Фото: ГУНП в Харьковской области
Полиция Харьковщины сообщает об одной погибшей в результате ракетного удара по Купянску. Разбор завалов продолжается.
«Вот одна прилетела, яма, и вот сюда попала — полздания развалило. А внизу в подвале — женщина», — говорит голос оператора за кадром на видео.
По диалогу полицейских, работающих на месте трагедии, понятно, что они надеются вытащить женщину из-под завалов живой. Посреди спасательной операции один из них спрашивает: «Где скорая?» К сожалению, женщина погибла.
«По предварительным данным, одна женщина погибла, пять человек получили ранения. Их госпитализировали в медицинское учреждение. Число пострадавших уточняется», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 10:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковщины сообщает об одной погибшей в результате ракетного удара по Купянску. Разбор завалов продолжается".