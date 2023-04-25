Полиция опубликовала видео, как доставали из-под завалов женщину в Купянске

Полиция Харьковщины сообщает об одной погибшей в результате ракетного удара по Купянску. Разбор завалов продолжается.

«Вот одна прилетела, яма, и вот сюда попала — полздания развалило. А внизу в подвале — женщина», — говорит голос оператора за кадром на видео.

По диалогу полицейских, работающих на месте трагедии, понятно, что они надеются вытащить женщину из-под завалов живой. Посреди спасательной операции один из них спрашивает: «Где скорая?» К сожалению, женщина погибла.

«По предварительным данным, одна женщина погибла, пять человек получили ранения. Их госпитализировали в медицинское учреждение. Число пострадавших уточняется», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.