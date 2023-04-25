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Зеленский сообщил о погибшей и раненых из-за ракетного удара по Купянску

Происшествия 10:11   25.04.2023
Оксана Горун
Зеленский сообщил о погибшей и раненых из-за ракетного удара по Купянску Фото: пресс-служба ОП

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар армии РФ, нанесенный по Харьковщине утром 25 апреля.

«Пока известно о погибшей работнице музея и десяти раненых. Под завалами есть еще люди. Ликвидация последствий обстрелов продолжается. Вовлечены все необходимые службы. Вечная память погибшей и соболезнования родным», — написал Зеленский в telegram.

Он также отметил, что удар россияне нанесли по Краеведческому музею.

«Страна-террорист делает все, чтобы уничтожить нас полностью: нашу историю, нашу культуру, наших людей абсолютно варварскими методами убивая украинцев. Не имеем права об этом забывать ни на секунду. Можем и будем отвечать!» — заявил Президент.

Напомним, по музею в Купянске ударили ракетой С-300. Здание частично обрушено.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 10:11;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар армии РФ, нанесенный по Харьковщине утром 25 апреля".