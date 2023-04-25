Зеленский сообщил о погибшей и раненых из-за ракетного удара по Купянску

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар армии РФ, нанесенный по Харьковщине утром 25 апреля.

«Пока известно о погибшей работнице музея и десяти раненых. Под завалами есть еще люди. Ликвидация последствий обстрелов продолжается. Вовлечены все необходимые службы. Вечная память погибшей и соболезнования родным», — написал Зеленский в telegram.

Он также отметил, что удар россияне нанесли по Краеведческому музею.

«Страна-террорист делает все, чтобы уничтожить нас полностью: нашу историю, нашу культуру, наших людей абсолютно варварскими методами убивая украинцев. Не имеем права об этом забывать ни на секунду. Можем и будем отвечать!» — заявил Президент.

Напомним, по музею в Купянске ударили ракетой С-300. Здание частично обрушено.