Live
  • Вторник 25.04.2023
    • Харьков
  •   +12°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.23
    • 🟢

Ракетный удар по Харьковщине: количество раненых возросло (видео с места)

Происшествия 10:05   25.04.2023
Оксана Горун
Ракетный удар по Харьковщине: количество раненых возросло (видео с места)

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара ракетой С-300 по центру Купянска ранены 10 гражданских, трое из них — в больнице. Видео с места «прилета» опубликовал глава ОП Ермак.

«В результате российского удара ракетой С-300 по самому центру Купянска 10 гражданских людей получили ранения. Трое из них госпитализированы, 7 – имеют легкие повреждения и получили помощь на месте, 2 человека остаются под завалами. Все подразделения ГСЧС и медики экстренной медицинской службы работают на месте, чтобы как можно быстрее разобрать завалы и помочь людям», — сообщил Синегубов.

Глава ОП Андрей Ермак опубликовал видео с места «прилета».

  • Читайте также: В ОП отреагировали на «грязную бомбу» от Шойгу: «Переговоров не будет»

    • Напомним, вражеская ракета ударила в здание Краеведческого музея в центре Купянска утром 25 апреля. На видео видно,что часть здания полностью обрушилась.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    10:05
    Ракетный удар по Харьковщине: количество раненых возросло (видео с места)
    09:30
    Харьковщина — под ракетным ударом: пять человек ранены и двое под завалами
    08:20
    В Харьковской области из-за российских обстрелов погибла женщина — Синегубов
    08:26
    Синегубов — о сутках на Харьковщине: масштабных разрушений и пострадавших нет
    15:49
    Ракетный удар по Котлярам: ГСЧСники нашли на завалах выжившего кролика (видео)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Ракетный удар по Харьковщине: количество раненых возросло (видео с места)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 10:05;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара ракетой С-300 по центру Купянска ранены 10 гражданских, трое из них — в больнице. Видео с места «прилета» опубликовал глава ОП Ермак".