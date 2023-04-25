Ракетный удар по Харьковщине: количество раненых возросло (видео с места)

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара ракетой С-300 по центру Купянска ранены 10 гражданских, трое из них — в больнице. Видео с места «прилета» опубликовал глава ОП Ермак.

«В результате российского удара ракетой С-300 по самому центру Купянска 10 гражданских людей получили ранения. Трое из них госпитализированы, 7 – имеют легкие повреждения и получили помощь на месте, 2 человека остаются под завалами. Все подразделения ГСЧС и медики экстренной медицинской службы работают на месте, чтобы как можно быстрее разобрать завалы и помочь людям», — сообщил Синегубов.

Глава ОП Андрей Ермак опубликовал видео с места «прилета».

Напомним, вражеская ракета ударила в здание Краеведческого музея в центре Купянска утром 25 апреля. На видео видно,что часть здания полностью обрушилась.