Ракетный удар по Харьковщине: количество раненых возросло (видео с места)
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара ракетой С-300 по центру Купянска ранены 10 гражданских, трое из них — в больнице. Видео с места «прилета» опубликовал глава ОП Ермак.
«В результате российского удара ракетой С-300 по самому центру Купянска 10 гражданских людей получили ранения. Трое из них госпитализированы, 7 – имеют легкие повреждения и получили помощь на месте, 2 человека остаются под завалами. Все подразделения ГСЧС и медики экстренной медицинской службы работают на месте, чтобы как можно быстрее разобрать завалы и помочь людям», — сообщил Синегубов.
Глава ОП Андрей Ермак опубликовал видео с места «прилета».
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Напомним, вражеская ракета ударила в здание Краеведческого музея в центре Купянска утром 25 апреля. На видео видно,что часть здания полностью обрушилась.
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 10:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара ракетой С-300 по центру Купянска ранены 10 гражданских, трое из них — в больнице. Видео с места «прилета» опубликовал глава ОП Ермак".