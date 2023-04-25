Live
  • Вторник 25.04.2023
    • Харьков
  •   +12°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.23
    • 🟢

Харьковщина — под ракетным ударом: пять человек ранены и двое под завалами

Происшествия 09:30   25.04.2023
Оксана Горун
Харьковщина — под ракетным ударом: пять человек ранены и двое под завалами Фото: Вадим Беликов

Враг нанес удар ракетами С-300 по центру Купянска, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Данные о пострадаших еще уточняют. Известно о людях под завалами.

«Враг нанес удар по центру г. Купянск. Зафиксировано попадание в здание Краеведческого музея. По предварительной информации, 5 гражданских людей получили ранения, еще по меньшей мере два человека находятся под завалами. На месте работают все экстренные службы. Информация уточняется», — написал начальник ХОВА Олег Синегубов в telegram.

Читайте также: Враг строит фортификации на Купянском направлении – Генштаб

Ранее Синегубов сообщил о раненой российским обстрелом жительнице поселка Двуречная. Под обстрел прифронтовой поселок попал 24 апреля.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

10:05
Ракетный удар по Харьковщине: количество раненых возросло (видео с места)
09:30
Харьковщина — под ракетным ударом: пять человек ранены и двое под завалами
08:20
В Харьковской области из-за российских обстрелов погибла женщина — Синегубов
08:26
Синегубов — о сутках на Харьковщине: масштабных разрушений и пострадавших нет
15:49
Ракетный удар по Котлярам: ГСЧСники нашли на завалах выжившего кролика (видео)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Харьковщина — под ракетным ударом: пять человек ранены и двое под завалами»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 09:30;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг нанес удар ракетами С-300 по центру Купянска, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Данные о пострадаших еще уточняют. Известно о людях под завалами".