Харьковщина — под ракетным ударом: пять человек ранены и двое под завалами
Фото: Вадим Беликов
Враг нанес удар ракетами С-300 по центру Купянска, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Данные о пострадаших еще уточняют. Известно о людях под завалами.
«Враг нанес удар по центру г. Купянск. Зафиксировано попадание в здание Краеведческого музея. По предварительной информации, 5 гражданских людей получили ранения, еще по меньшей мере два человека находятся под завалами. На месте работают все экстренные службы. Информация уточняется», — написал начальник ХОВА Олег Синегубов в telegram.
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Ранее Синегубов сообщил о раненой российским обстрелом жительнице поселка Двуречная. Под обстрел прифронтовой поселок попал 24 апреля.
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 09:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг нанес удар ракетами С-300 по центру Купянска, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Данные о пострадаших еще уточняют. Известно о людях под завалами".