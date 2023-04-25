Харьковщина — под ракетным ударом: пять человек ранены и двое под завалами

Враг нанес удар ракетами С-300 по центру Купянска, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Данные о пострадаших еще уточняют. Известно о людях под завалами.

«Враг нанес удар по центру г. Купянск. Зафиксировано попадание в здание Краеведческого музея. По предварительной информации, 5 гражданских людей получили ранения, еще по меньшей мере два человека находятся под завалами. На месте работают все экстренные службы. Информация уточняется», — написал начальник ХОВА Олег Синегубов в telegram.

Ранее Синегубов сообщил о раненой российским обстрелом жительнице поселка Двуречная. Под обстрел прифронтовой поселок попал 24 апреля.