Харківщина – під ракетним ударом: п’ятьох людей поранено і двоє під завалами

Ворог завдав удару ракетами С-300 по центру Куп’янська, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Дані щодо постраждалих ще уточнюють. Відомо про людей під завалами.

“Ворог завдав удару по центру м. Куп‘янськ. Зафіксовано влучання в будівлю Краєзнавчого музею. За попередньою інформацією, 5 цивільних людей отримали поранення, ще щонайменше двоє людей перебувають під завалами. На місці працюють всі екстрені служби. Інформація уточнюється“, – написав . начальник ХОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

Раніше Синегубов повідомив про поранену російським обстрілом мешканку селища Дворічна. Під обстріл прифронтове селище потрапило 24 квітня.