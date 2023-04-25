Харківщина – під ракетним ударом: п’ятьох людей поранено і двоє під завалами
Фото: Вадим Беликов
Ворог завдав удару ракетами С-300 по центру Куп’янська, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Дані щодо постраждалих ще уточнюють. Відомо про людей під завалами.
“Ворог завдав удару по центру м. Куп‘янськ. Зафіксовано влучання в будівлю Краєзнавчого музею. За попередньою інформацією, 5 цивільних людей отримали поранення, ще щонайменше двоє людей перебувають під завалами. На місці працюють всі екстрені служби. Інформація уточнюється“, – написав . начальник ХОВА Олег Синєгубов у телеграмі.
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Раніше Синегубов повідомив про поранену російським обстрілом мешканку селища Дворічна. Під обстріл прифронтове селище потрапило 24 квітня.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2023 в 09:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог завдав удару ракетами С-300 по центру Куп’янська, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Дані щодо постраждалих ще уточнюють. Відомо про людей під завалами".