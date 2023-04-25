Ворог будує фортифікації на Куп’янському напрямку – Генштаб

Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00 25 квітня поінформував про обстріли 17 населених пунктів у Харківській області. Більшість – на Куп’янському напрямку.

Там само, під Куп’янськом, ворог будує укріплення.

“На Куп’янському напрямку ворог продовжує заходи з фортифікаційного обладнання позицій на окремих ділянках. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Тополі, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Масютівка, Кислівка Харківської області“, – повідомили в ранковому зведенні Генштабу.

На Слобожанському напрямку під обстрілами за добу були Окіп, Малі Проходи, Стрілеча, Нескучне, Гатище, Бударки та Чугунівка.

Загалом по території України противник завдав 6 ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з РСЗВ.

“Основні зусилля ворог і надалі зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямах”, – зазначили в Генштабі.

Сили оборони України за минулу добу відбили на цих напрямках 43 атаки ворога. Також авіація Сил оборони завдала дев’яти ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки оккупантів та три удари по їхній ЗРК. Над Україною збили 10 ворожих БПЛА різних типів. Ракетні війська та артилерія знищили один ЗРК та дві станції РЕБ окупантів.