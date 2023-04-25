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Враг строит фортификации на Купянском направлении — Генштаб

Происшествия 07:31   25.04.2023
Оксана Горун
Враг строит фортификации на Купянском направлении — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке на 6:00 25 апреля проинформировал об обстрелах 17 населенных пунктов в Харьковской области. Большинство — на Купянском направлении. 

Там же, под Купянском, враг строит укрепления.

«На Купянском направлении враг продолжает мероприятия по фортификационному оборудованию позиций на отдельных участках. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Тополи, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Масютовка, Кисловка Харьковской области», — сообщили в утренней сводке Генштаба.

На Слобожанском направлении под обстрелами за сутки были Окоп, Малые Проходы, Стрелечья, Нескучное, Гатище, Бударки и Чугуновка.

В целом по территории Украины противник нанес 6 ракетных и 62 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из РСЗО.

«Основные усилия враг и дальше сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях», — отметили в Генштабе.

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Силы обороны Украины за минувшие сутки отбили на этих направлениях 43 атаки врага. Также авиация Сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов и три удара по их ЗРК. Над Украиной сбили 10 вражеских БПЛА разных типов. Ракетные войска и артиллерия уничтожили один ЗРК и две станции РЭБ оккупантов.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 07:31;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 6:00 25 апреля проинформировал об обстрелах 17 населенных пунктов в Харьковской области. Большинство — на Купянском направлении".