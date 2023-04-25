У Харківській області через російський обстріл загинула жінка – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вбили мешканку Дворічної.

“Після 11:30 ворог бив по смт Дворічна Куп’янського району. Під час артилерійського обстрілу, на жаль, загинула 60-річна жінка”, – написав начальник ХОВА в телеграмі 25 квітня.

Синєгубов поінформував, що під обстрілами за добу було щонайменше 18 населених пунктів Харківщини. Зокрема, о 18:00 ворог із мінометів ударив по Вовчанську. Там обійшлося без потерпілих та серйозних руйнувань.