У Харківській області через російський обстріл загинула жінка – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вбили мешканку Дворічної.
“Після 11:30 ворог бив по смт Дворічна Куп’янського району. Під час артилерійського обстрілу, на жаль, загинула 60-річна жінка”, – написав начальник ХОВА в телеграмі 25 квітня.
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Синєгубов поінформував, що під обстрілами за добу було щонайменше 18 населених пунктів Харківщини. Зокрема, о 18:00 ворог із мінометів ударив по Вовчанську. Там обійшлося без потерпілих та серйозних руйнувань.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2023 в 08:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вбили мешканку Дворічної".