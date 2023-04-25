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У Харківській області через російський обстріл загинула жінка – Синєгубов

Події 08:20   25.04.2023
Оксана Горун
У Харківській області через російський обстріл загинула жінка – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вбили мешканку Дворічної.

“Після 11:30 ворог бив по смт Дворічна Куп’янського району. Під час артилерійського обстрілу, на жаль, загинула 60-річна жінка”, – написав начальник ХОВА в телеграмі 25 квітня.

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Синєгубов поінформував, що під обстрілами за добу було щонайменше 18 населених пунктів Харківщини. Зокрема, о 18:00 ворог із мінометів ударив по Вовчанську. Там обійшлося без потерпілих та серйозних руйнувань.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2023 в 08:20;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вбили мешканку Дворічної".