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В Харьковской области из-за российских обстрелов погибла женщина — Синегубов

Происшествия 08:20   25.04.2023
Оксана Горун
В Харьковской области из-за российских обстрелов погибла женщина — Синегубов Фото: Олег Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты убили жительницу Двуречной.

«После 11:30 враг бил по пгт Двуречная Купянского района. Во время артиллерийских обстрелов, к сожалению, погибла 60-летняя женщина», — написал начальник ХОВА в telegram 25 апреля.

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Синегубов проинформировал, что под обстрелами в сутки было по меньшей мере 18 населенных пунктов Харьковщины. В частности, в 18:00 враг из минометов ударил по Волчанску. Там обошлось без пострадавших и серьезных разрушений.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 08:20;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты убили жительницу Двуречной".