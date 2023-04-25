В Харьковской области из-за российских обстрелов погибла женщина — Синегубов
Фото: Олег Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты убили жительницу Двуречной.
«После 11:30 враг бил по пгт Двуречная Купянского района. Во время артиллерийских обстрелов, к сожалению, погибла 60-летняя женщина», — написал начальник ХОВА в telegram 25 апреля.
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Синегубов проинформировал, что под обстрелами в сутки было по меньшей мере 18 населенных пунктов Харьковщины. В частности, в 18:00 враг из минометов ударил по Волчанску. Там обошлось без пострадавших и серьезных разрушений.
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 08:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты убили жительницу Двуречной".