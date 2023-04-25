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Ракетний удар по Харківщині: кількість поранених зросла (відео з місця)

Події 10:05   25.04.2023
Оксана Горун
Ракетний удар по Харківщині: кількість поранених зросла (відео з місця)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару ракетою С-300 по центру Куп’янська поранено 10 цивільних, троє з них – у лікарні. Відео з місця “прильоту” опублікував голова ОП Єрмак.

“Внаслідок російського удару ракетою С-300 по самому центру Куп’янська 10 цивільних людей отримали поранення. Троє з них госпіталізовані, 7 – мають легкі ушкодження та отримали допомогу на місці, 2 людей залишаються під завалами. Всі підрозділи ДСНС та медики екстреної медичної служби працюють на місці, щоб якнайшвидше розібрати завали та допомогти людям”, – повідомив Синєгубов.

Голова ОП Андрій Єрмак опублікував відео з місця “прильоту”.

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    • Нагадаємо, ворожа ракета вдарила в будівлю Краєзнавчого музею в центрі Куп’янська вранці 25 квітня. На відео видно, що частина будівлі повністю впала.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2023 в 10:05;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару ракетою С-300 по центру Куп’янська поранено 10 цивільних, троє з них – у лікарні. Відео з місця “прильоту” опублікував голова ОП Єрмак".