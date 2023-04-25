Ракетний удар по Харківщині: кількість поранених зросла (відео з місця)

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару ракетою С-300 по центру Куп’янська поранено 10 цивільних, троє з них – у лікарні. Відео з місця “прильоту” опублікував голова ОП Єрмак.

“Внаслідок російського удару ракетою С-300 по самому центру Куп’янська 10 цивільних людей отримали поранення. Троє з них госпіталізовані, 7 – мають легкі ушкодження та отримали допомогу на місці, 2 людей залишаються під завалами. Всі підрозділи ДСНС та медики екстреної медичної служби працюють на місці, щоб якнайшвидше розібрати завали та допомогти людям”, – повідомив Синєгубов.

Голова ОП Андрій Єрмак опублікував відео з місця “прильоту”.

Нагадаємо, ворожа ракета вдарила в будівлю Краєзнавчого музею в центрі Куп’янська вранці 25 квітня. На відео видно, що частина будівлі повністю впала.