Зеленський повідомив про загиблу й поранених через ракетний удар по Куп’янську
Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар армії РФ, завданий по Харківщині вранці 25 квітня.
“Наразі відомо про загиблу працівницю музею та десятьох поранених. Під завалами ще є люди. Ліквідація наслідків обстрілу триває. Залучені всі необхідні служби”, – написав Зеленський у телеграмі.
Він також зазначив, що удару росіяни завдали по Краєзнавчому музею.
“Країна-терорист робить усе, щоб знищити нас повністю: нашу історію, нашу культуру, наших людей, абсолютно варварськими методами вбиваючи українців. Не маємо права про це забувати ні на секунду. Маємо й будемо відповідати!” – заявив Президент.
Нагадаємо, по музею в Куп’янську вдарили ракетою С-300. Будівля частково обрушена.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2023 в 10:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар армії РФ, завданий по Харківщині вранці 25 квітня".