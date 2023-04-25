Поліція опублікувала відео, як діставали з-під завалів жінку в Куп’янську

Поліція Харківщини повідомляє про одну загиблу внаслідок ракетного удару по Куп’янську. Розбір завалів триває.

“Ось одна прилетіла, яма, і ось сюди влучила – пів будівлі розвалило. А внизу в підвалі – жінка”, – каже голос оператора за кадром на відео .

За діалогом поліцейських, які працюють на місці трагедії, зрозуміло, що вони сподіваються витягнути жінку з-під завалів живою. Серед рятувальної операції один із них запитує: “Де швидка?” На жаль, жінка загинула.

“За попередніми даними, 1 жінка загинула, 5 осіб отримали поранення. Їх госпіталізували до медичного закладу. Кількість постраждалих уточнюється”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

У прокуратурі

уточнили

, що по Куп’янську вдарили дві ракети С-300. Раніше

на трагедію відреагував Президент України Володимир Зеленський

. Начальник ХОВА Олег Синєгубов

повідомив про десятьох поранених, з них троє – в лікарні