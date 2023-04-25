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Поліція опублікувала відео, як діставали з-під завалів жінку в Куп’янську

Події 10:45   25.04.2023
Оксана Горун
Поліція опублікувала відео, як діставали з-під завалів жінку в Куп’янську Фото: ГУНП у Харківській області

Поліція Харківщини повідомляє про одну загиблу внаслідок ракетного удару по Куп’янську. Розбір завалів триває.

“Ось одна прилетіла, яма, і ось сюди влучила – пів будівлі розвалило. А внизу в підвалі – жінка”, – каже голос оператора за кадром на відео .

За діалогом поліцейських, які працюють на місці трагедії, зрозуміло, що вони сподіваються витягнути жінку з-під завалів живою. Серед рятувальної операції один із них запитує: “Де швидка?” На жаль, жінка загинула.

“За попередніми даними, 1 жінка загинула, 5 осіб отримали поранення. Їх госпіталізували до медичного закладу. Кількість постраждалих уточнюється”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

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    • У прокуратурі уточнили, що по Куп’янську вдарили дві ракети С-300. Раніше на трагедію відреагував Президент України Володимир Зеленський. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про десятьох поранених, з них троє – в лікарні.

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    Фото: ГУНП у Харківській області
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    Фото: ГУНП у Харківській області
    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2023 в 10:45;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківщини повідомляє про одну загиблу внаслідок ракетного удару по Куп’янську. Розбір завалів триває".