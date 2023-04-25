У Куп’янську продовжуються пошукові роботи: під завалами можуть бути ще люди
Внаслідок удару ракетою С-300 по Краєзнавчому музею Куп’янська під завалами знаходилося дві людини. Тіло однієї загиблої жінки рятувальники дістали, ще одна людина може там перебувати.
Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«За нашою інформацією ще одна людина може перебувати під завалами, 4 людини госпіталізовано, 6 людей отримали незначні ушкодження. Наразі від госпіталізації відмовились», – розповів Синєгубов.
Голова ХОВА додав, що наразі на місці удару працюють підрозділи Нацполіції та ДСНС.
«Наразі там працює важка техніки, оскільки потрібно там відповідно кранами деблокувати ті приміщення, де можуть ще знаходитись люди», – зазначив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2023 в 11:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок удару ракетою С-300 по Краєзнавчому музею Куп’янська під завалами знаходилося дві людини. Тіло однієї загиблої жінки рятувальники дістали, ще одна людина може там перебувати.".