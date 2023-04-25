В результате ракетного удара по Купянску погибли директор и сотрудница музея
В Краеведческом музее Купянска, в который армия РФ попала двумя ракетами С-300, завершены поисковые работы. Два человека погибли.
Как сообщил корреспонденту МГ «Объектив» начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин, погибли директор и сотрудница музея. По его словам, армия РФ ударила двумя ракетами по музею во время утреннего звучания гимна.
Беседин убежден, что целью врага было именно культурное учреждение, которое открылось в октябре прошлого года после деоккупации города. Беседин утверждает, что в музее никогда не было украинских военных.
Экспертиза поврежденного здания будет проводиться завтра, но, предварительно, рассказал Беседин, музей не подлежит восстановлению.
Как рассказал МГ «Объектив» пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко, поисковые работы завершены. Спасатели получили сообщение о двух людях под завалами – столько же тел нашли. Что касается пострадавших, то официально сейчас их четверо, хотя есть информация о пятом человеке.
На месте происшествия остаются сотрудники полиции – криминалисты работают внутри разбитого здания.
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 15:38;
Корреспондент Павел Велицкий в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Краеведческом музее Купянска, в который армия РФ попала двумя ракетами С-300, завершены поисковые работы. Два человека погибли.".