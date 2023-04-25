Удар РФ по Купянску: одна ракета попала в музей, другая – в землю (видео)

В результате обстрела краеведческого музея Купянска погибли 53-летняя и 56-летняя женщины. Шесть человек получили травмы – 43 и 63-летние мужчины, а также 35, 55, 56 и 58-летние женщины.

Видео последствий обстрелов было опубликовали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. По данным правоохранителей, в музей, где в это время находились сотрудники управления культуры, молодежи и спорта, попали две ракеты С-300: одна – непосредственно в здание, вторая – на территорию музея, образовав большую воронку. Также повреждения получили здания, расположенные рядом.

Тела двух погибших женщин обнаружили под завалами музея. Пятерых пострадавших госпитализировали. Один мужчина отказался от госпитализации.

Следователи Купянщины открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Также видео последствий удара РФ по музею опубликовали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

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