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Удар РФ по Купянску: одна ракета попала в музей, другая – в землю (видео)

Общество 16:30   25.04.2023
Виктория Яковенко
Удар РФ по Купянску: одна ракета попала в музей, другая – в землю (видео) Фото: Павел Велицкий

В результате обстрела краеведческого музея Купянска погибли 53-летняя и 56-летняя женщины. Шесть человек получили травмы – 43 и 63-летние мужчины, а также 35, 55, 56 и 58-летние женщины.

Видео последствий обстрелов было опубликовали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. По данным правоохранителей, в музей, где в это время находились сотрудники управления культуры, молодежи и спорта, попали две ракеты С-300: одна – непосредственно в здание, вторая – на территорию музея, образовав большую воронку. Также повреждения получили здания, расположенные рядом.

Тела двух погибших женщин обнаружили под завалами музея. Пятерых пострадавших госпитализировали. Один мужчина отказался от госпитализации.

Следователи Купянщины открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Также видео последствий удара РФ по музею опубликовали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Читайте также: В результате ракетного удара по Купянску погибли директор и сотрудница музея

 

Автор: Виктория Яковенко

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    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрела краеведческого музея Купянска погибли 53-летняя и 56-летняя женщины. Шесть человек получили травмы – 43 и 63-летние мужчины, а также 35, 55, 56 и 58-летние женщины.".