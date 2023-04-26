У Куп’янську РФ розбила всі заклади культури і вбила директорку музею (сюжет)

Внаслідок ракетного удару по краєзнавчому музею Куп’янська 25 квітня загинули директорка музею Ірина Осадча та співробітниця закладу Олена Водоп’янова. Ще 10 людей отримали поранення, з них четверо госпіталізовано. За понад пів року обстрілів росіяни розбили всі бібліотеки, музеї та будинки культури у місті. Краєзнавчий музей залишався єдиним закладом культури в Куп’янську.

25 квітня росіяни обстріляли центр міста Куп’янськ та поцілили у краєзнавчий музей.

Андрій Беседін, начальник Куп’янської міської військової адміністрації

“О 9 ранку, о 8:58, коли почав грати гімн України, який грає щодня після хвилини мовчання за загиблими військовими та мирними жителями. На жаль, сьогодні загинули наші співробітники”



Внаслідок ракетного удару загинули дві жінки, десять людей отримали поранення, з них четверо ушпиталені.

Андрій Канашевич, т.в.о. начальника Куп’янської районної військової адміністрації

Було зафіксовано два “прильоти”. Вже відомо, що це було С-300. Спочатку один “приліт” прийшовся у 20 метрах від будівлі. Потім наступний “приліт” через декілька секунд прийшовся безпосередньо по будівлі, де в цей час знаходилися співробітники Куп’янської міської військової адміністрації, які вийшли на робочі місця. Це дев’ята година. Тут взагалі зазвичай дуже багато людей. Таке жваве місце: тут і зупинка, тут і гуманітарна допомога. Тут служба соцзахисту, певні установи Куп’янської міської військової адміністрації, районної військової адміністрації. Достатньо багато людей буває зазвичай.

Загиблі – директорка та співробітниця музею. Їм було 54 та 57 років.

Родич загиблої директорки музею

Це дружина мого брата була директоркою. От і все. – Вона поранена? – Ні.

Це був останній вцілілий культурний заклад у Куп’янську. До цього росіяни розбили усі музеї та бібліотеки в місті.

Андрій Беседін, начальник Куп’янської міської військової адміністрації

Кожного дня “прильоти” з РСЗВ, кожного дня артилерія працює, міномети, на жаль, долітають до нас, тому що лінія фронту у 9 км. Але сьогодні жахливий дуже, дійсно терористичний акт.

Поряд із будівлею музею, куди влучила ворожа ракета С-300, немає жодних військових об’єктів.

Андрій Канашевич, т.в.о. начальника Куп’янської районної військової адміністрації

Взагалі тут військових поруч ніде нема. Тут все що знаходиться поруч, ті будівлі, які ще залишилися цілими, там знаходяться виключно цивільні структури. Це структури військових адміністрацій: міської та районної. Усе, більше нікого нема. Чому вони б’ють по цивільних об’єктах? Ми ж розуміємо. Це тактика випаленої землі. Структура цивільна стирається з обличчя землі.