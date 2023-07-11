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“Музей неба”: Гамлет Зіньківський створив мурал у Куп’янську

Культура 09:48   11.07.2023
Оксана Горун
“Музей неба”: Гамлет Зіньківський створив мурал у Куп’янську Фото: інстаграм Гамлета Зіньківського

Харківський художник Гамлет Зіньківський, чиї стінописи точно влучили в настрій воєнного Харкова, творчо відреагував на трагічний обстріл будівлі Куп’янського краєзнавчого музею.

На своїй сторінці в інстаграмі Гамлет розмістив фото своєї нової роботи – стінопису, який з’явився на руїнах музею.

Мурал Гамлета Зіньківського у Куп'янську 2
Фото: інстаграм Гамлета Зіньківського

“Поки що це музей неба. м. Куп’янськ, Харківська обл.”, – підписав художник.

Мурал Гамлета Зіньківського у Куп'янську 3
Фото: інстаграм Гамлета Зіньківського

Нагадаємо, 25 квітня 2023 року російська армія вдарила ракетами С-300 по центру Куп’янська. Епіцентром “прильоту” стала будівля Куп’янського краєзнавчого музею. Внаслідок ракетного удару загинули дві жінки, десять людей отримали поранення. Докладніше – у сюжеті МГ “Об’єктив”.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Культура, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2023 в 09:48;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський художник Гамлет Зіньківський, чиї мурали точно влучили в настрій воєнного Харкова, творчо відреагував на трагічний обстріл будівлі Куп’янського краєзнавчого музею".