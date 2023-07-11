“Музей неба”: Гамлет Зіньківський створив мурал у Куп’янську

Харківський художник Гамлет Зіньківський, чиї стінописи точно влучили в настрій воєнного Харкова, творчо відреагував на трагічний обстріл будівлі Куп’янського краєзнавчого музею.

На своїй сторінці в інстаграмі Гамлет розмістив фото своєї нової роботи – стінопису, який з’явився на руїнах музею.

“Поки що це музей неба. м. Куп’янськ, Харківська обл.”, – підписав художник.

Нагадаємо, 25 квітня 2023 року російська армія вдарила ракетами С-300 по центру Куп’янська. Епіцентром “прильоту” стала будівля Куп’янського краєзнавчого музею. Внаслідок ракетного удару загинули дві жінки, десять людей отримали поранення. Докладніше – у сюжеті МГ “Об’єктив”.