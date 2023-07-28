Гамлет Зиньковский разрисовал разбитые здания в Изюме (фото)
Фото: «Ізюм Інформаційний»
В Изюме на Харьковщине появились граффити известного харьковского художника Гамлета Зиньковского.
Об этом сообщает издание «Ізюм Інформаційний».
На разбитых зданиях появились граффити с надписями «Я этот путь не покупал, но он так дорог», «Чем измеряется наша свобода?» и «Тревожный чемодан. Как мало важного…».
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 11:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюме на Харьковщине появились граффити известного харьковского художника Гамлета Зиньковского.".