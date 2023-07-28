Гамлет Зиньковский разрисовал разбитые здания в Изюме (фото)

В Изюме на Харьковщине появились граффити известного харьковского художника Гамлета Зиньковского.

Об этом сообщает издание «Ізюм Інформаційний».

На разбитых зданиях появились граффити с надписями «Я этот путь не покупал, но он так дорог», «Чем измеряется наша свобода?» и «Тревожный чемодан. Как мало важного…».