Live
  • Пт 28.07.2023
    • Харьков
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.72
    • 🟢

Гамлет Зиньковский разрисовал разбитые здания в Изюме (фото)

Общество 11:45   28.07.2023
Виктория Яковенко
Гамлет Зиньковский разрисовал разбитые здания в Изюме (фото) Фото: «Ізюм Інформаційний»

В Изюме на Харьковщине появились граффити известного харьковского художника Гамлета Зиньковского.

Об этом сообщает издание «Ізюм Інформаційний».

На разбитых зданиях появились граффити с надписями «Я этот путь не покупал, но он так дорог», «Чем измеряется наша свобода?» и «Тревожный чемодан. Как мало важного…».

01

02

03
Фото: «Ізюм Інформаційний»

Читайте также: «Музей неба»: Гамлет Зиньковский создал мурал в Купянске

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Машовец — о Купянском направлении: «Командование РФ ошиблось»
Машовец — о Купянском направлении: «Командование РФ ошиблось»
27.07.2023, 09:04
Смертельное ДТП на Харьковщине: сегодня утром погибли два человека (фото)
Смертельное ДТП на Харьковщине: сегодня утром погибли два человека (фото)
28.07.2023, 10:30
ПВО Харьковщины получила то, что поможет одолевать ракеты и БпЛА малыми силами
ПВО Харьковщины получила то, что поможет одолевать ракеты и БпЛА малыми силами
27.07.2023, 21:51
Вечерний удар по Харьковщине: Синегубов сообщил подробности о пострадавших
Вечерний удар по Харьковщине: Синегубов сообщил подробности о пострадавших
28.07.2023, 08:19
В Харькове временно закрыли станцию метро
В Харькове временно закрыли станцию метро
27.07.2023, 12:45
Терехов начал обсуждать офлайн в школах с родителями Харькова
Терехов начал обсуждать офлайн в школах с родителями Харькова
28.07.2023, 09:02

Новости по теме:

11:45
Гамлет Зиньковский разрисовал разбитые здания в Изюме (фото)
16:36
На Купянском направлении враг атакует, ВСУ отбили несколько штурмов – Маляр
16:00
На Харьковщине под водой обезвредили полутонную авиабомбу РФ: момент взрыва
15:40
Суд забрал 30 га земли у фермера с Харьковщины: подробности
15:23
На Харьковщине россияне разрушили 75% энергообъектов – Укрэнерго

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Гамлет Зиньковский разрисовал разбитые здания в Изюме (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 11:45;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Изюме на Харьковщине появились граффити известного харьковского художника Гамлета Зиньковского.".