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Гамлет Зіньковський розмалював потрощені будівлі в Ізюмі (фото)

Суспільство 11:45   28.07.2023
Вікторія Яковенко
Гамлет Зіньковський розмалював потрощені будівлі в Ізюмі (фото) Фото: “Ізюм Інформаційний”

В Ізюмі з’явилися графіті відомого харківського художника Гамлета Зіньківського.

Про це повідомляє видання «Ізюм Інформаційний».

На розбитих будівлях з’явилися графіті з написами «Я цей шлях не купував, але він такий дорогий», «Чим вимірюється наша свобода?» та «Тривожна валіза. Як мало важливого…».

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Фото: “Ізюм Інформаційний”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2023 в 11:45;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмі з’явилися графіті відомого харківського художника Гамлета Зіньківського.".