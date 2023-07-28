Гамлет Зіньковський розмалював потрощені будівлі в Ізюмі (фото)

В Ізюмі з’явилися графіті відомого харківського художника Гамлета Зіньківського.

Про це повідомляє видання «Ізюм Інформаційний».

На розбитих будівлях з’явилися графіті з написами «Я цей шлях не купував, але він такий дорогий», «Чим вимірюється наша свобода?» та «Тривожна валіза. Як мало важливого…».