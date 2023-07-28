Гамлет Зіньковський розмалював потрощені будівлі в Ізюмі (фото)
Фото: “Ізюм Інформаційний”
В Ізюмі з’явилися графіті відомого харківського художника Гамлета Зіньківського.
Про це повідомляє видання «Ізюм Інформаційний».
На розбитих будівлях з’явилися графіті з написами «Я цей шлях не купував, але він такий дорогий», «Чим вимірюється наша свобода?» та «Тривожна валіза. Як мало важливого…».
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2023 в 11:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмі з’явилися графіті відомого харківського художника Гамлета Зіньківського.".