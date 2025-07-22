Навіщо та які будинки зноситимуть у Харкові, пояснив Терехов

В етері нацмарафону мер Ігор Терехов розповів про руйнування у Харкові та пояснив, які плани щодо відновлення зруйнованого у місті є на цей рік.

За словами міського голови, у Харкові пошкоджені 12 300 будівель, близько дев’яти тисяч із них – житлові будинки. До кінця цього року, уточнив Терехов, планують відновити 200 будинків.

Мер зазначив: намагаються так розподіляти бюджет, щоб вистачало ще й на допомогу армії, підготовку до опалювального сезону та нового навчального року.

“Ми вже побудували чотири підземні школи для наших діточок. Зараз будуємо ще шість шкіл підземних. Для нас дуже важливо, щоб діти мали можливість навчання, справжнє навчання, а не тільки онлайн. Крім цього, ми обладнали шість станцій метрополітену. У нас є такі плани, ще три справжні підземні великі підземні школи побудувати”, – додав Терехов.

А ось руйнування на Північній Салтівці мер назвав “жахливими”, наголосивши, що у цьому районі постраждали близько 90% житлових будинків.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

“І звичайно, деякі будинки зовсім неможливо відбудувати, тому тільки на сьогоднішній день є 15 будинків, які потрібно буде знести, і частину ми вже почали зносити. Тому що їх неможливо просто відбудувати і на їхньому місці будуть побудовані нові будинки для харків’ян”, – зазначив міський голова.