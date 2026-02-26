Дівчину в Харкові врятували з-під завалів уночі: 4 будинки знищені (відео)

Ігор Терехов у етері нацмарафону повідомив подробиці про наслідки нічних ударів. У Харкові зруйновані приватні будинки, три родини доведеться відселити до гуртожитків.

“Харків перебував під обстрілом практично дві години вночі. Усього було зафіксовано 18 прильотів “шахедів” і дві балістичні ракети. Попередньо це були “іскандери”. Що стосується руйнацій, то ми зафіксували 12 локацій, по яких були здійснені обстріли й де є руйнації. Це Шевченківський район, Київський район, Слобідський, Салтівський та Новобаварський райони“, – сказав міський голова Харкова.

Він зазначив, що вранці об’їхав практично всі локації, по яких припали російські удари. На місцях працюють комунальники. Найважчі наслідки – в Слобідському та Салтівському районах. У кожному знищені по два приватні будинки.

Відео: нацмарафон “Єдині новини”

“На щастя, ніхто не загинув. Але дівчина опинилася під завалами, її своєчасно дістали звідти. Що стосується поранених, то ми на теперішню годину маємо 14 людей, які звернулися за медичною допомогою. Десять із них перебувають зараз у лікарні в стані середньої важкості. Було пряме влучання “шахеда” в гуртожиток, в якому дуже багато людей проживають. Це гуртожиток, який належить державному підприємству. Пошкоджена стіна, вибиті вікна. Взагалі було пошкоджено 65 житлових будинків. Крім цього, чотири приватні будинки вщент розтрощені, й ми відселили родини, які бажали переїхати, до гуртожитків. Таких три родини ми переселили”, – повідомив Терехов.

Нагадаємо, вибухи у Харкові почалися близько 03:38 ночі 26 лютого. Під масованою атакою була вся Україна, дісталося Києву. По Харкову вдарили 18 “шахедів” і дві ракети, повідомив мер Ігор Терехов. Відомо про руйнування приватних будинків — у Салтівському та Слобідському районах, а також пошкодження стіни багатоповерхівки в Шевченківському районі. “Приліт” був і в передмісті – по селу Рай-Оленівка. Загалом ДСНС повідомила про 16 постраждалих, з них двоє дітей.